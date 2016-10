Scherzer es la apuesta de los Nacionales para el juego decisivo

beisbol grandes ligas

Los Dodgers utilizaron a su as Clayton Kershaw para evitar ser eliminados en su serie divisional de la Liga Nacional contra los Nacionales de Washington, pero también dejó la puerta abierta a otra interrogante: ¿Quién abrirá el quinto partido por Los Angeles?

"Sé que Kershaw no lanzará", dijo el manager de los Nacionales Dusty Baker. "Gracias a Dios".

Aunque no verán a Kershaw en el montículo y el manager de los Dodgers, Dave Roberts, no ha anunciado su abridor, los Nacionales contarán con su as Max Scherzer para el decisivo quinto encuentro el jueves por la noche en Washington.

Con un boleto a la serie de campeonato de la Nacional de por medio, Washington tiene precisamente al pitcher que quiere en la lomita, y el candidato al premio Cy Young asume esa responsabilidad.

"Lo he dicho en los últimos días, lo he dicho unas cuantas veces en mi carrera, 'esta es la salida más importante de mi carrera''', comentó Scherzer el martes. "No voy a huirle a la situación. Esta es la salida más importante de mi carrera".

Scherzer (20-7, 2.96 efectividad) duró seis innings y perdió el primer partido de la serie al permitir jonrones a Corey Seager y Justin Turner. Mientras el derecho busca reivindicarse, los Dodgers quieren otra oportunidad para demostrar que esa actuación no fue casualidad.

"O sea, ya le ganamos una vez", dijo el primera base Adrián González. "Tuvimos unos turnos bastante buenos contra él en el primer partido, y estamos seguros que podemos volver a hacerlo".

Los Nacionales también tuvieron buenos turnos contra el zurdo Rich Hill, al que derrotaron en el segundo encuentro. Hill (12-5, 2.12 efectividad) probablemente será el abridor el jueves, aunque Roberts dijo que utilizará "varios brazos" y podría echar mano del novato mexicano Julio Urias si hay problemas.

Y aunque el bullpen de Washington se ha desempeñado bien, todas las miradas estarán sobre Scherzer.

"Conozco bien a Max y cómo se comporta", señaló el toletero de los Nacionales, Bryce Harper. "Creo que también tenemos recursos en el bullpen si Max no llega a la novena (entrada). Tiene mucha ayuda. Así que ojalá que podamos anotar algunas carreras temprano y podamos mantenernos dentro de nuestro plan".

AP