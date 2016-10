Eduardo Pérez no será el mánager de Atlanta

César Sequera Ramos || @CSequera11

Según informaron a través de sus redes sociales, el estadounidense Brian Snitker fue nombrado mánager de los Bravos de Atlanta para la siguiente temporada. De esta forma, se confirma que el venezolano Eduardo Pérez no llevará las riendas del equipo y fungirá como coach de primera base.

The Atlanta #Braves today named Brian Snitker as the club's manager and announced the 2017 coaching staff! pic.twitter.com/u3wGSEvMPR