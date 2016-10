Wilson Ramos: "es triste no poder ayudar al equipo"

Carlos Eloy Escalona | @cescalona_

Wilson Ramos no juega desde el 26 de septiembre contra los Cascabeles de Arizona, pero el aprecio de la fanaticada de los Nacionales no se ha perdido en la absoluto. "Sentí el gran aprecio de la fanaticada de Washington. Eso me una gran alegría, muchas más fuerzas para seguir adelante con mi terapia, para tratar de darles a ellos la emoción de estar de nuevo en el terreno", declaró el pelotero criollo a LasMayores.com, tras la ovación que le ofrecieron en el inicio de la serie divisional contra los Dodgers de Los Ángeles.

Apodado como "El Búfalo", Ramos fue víctima de una dura lesión en el ligamento anterior su rodilla que lo apartó del resto de la temporada, incluyendo una hipotética Serie Mundial, en la cual no duda en asegurar que su equipo tiene madera para alcanzarla: "Estoy emocionado porque sé que tenemos el equipo con el cual podemos llegar a una Serie Mundial", comentó el catcher, que tampoco pudo esconder la nostalgia que le imprime no poder estar dentro del diamante.

"Es de verdad bastante frustrante no estar en el line-up en una postemporada. Me esforcé bastante, trabajé bien duro en la temporada. No estar aquí ayudando al equipo es bastante triste", apuntó Ramos. "A la vez me dio alegría, a la vez me dio nostalgia, sentí muchas emociones" agregó el careta, también en referencia a la ovación de sus seguidores en el National Park de Washington.

Ramos se mantiene con el equipo hasta que sea operado, en ese interín aprovecha para acompañar a su colegas, entre ellos su paisano José Lobatón (héroe de la victoria dominical ante Dodgers) y el dominicano Pedro Severino, encargados de suplir su ausencia en la receptoría. "No me queda de otra que apoyarlos y seguir con ellos hasta el final".

"Ahorita en este momento, aunque me cueste no pensar en eso, estoy tratando de mantener mi concentración en lo que es mi rehabilitación. Me propongo tratar de salir de esto fuerte y saludable", señaló el slugger, quien tiene previsto operarse entre jueves y viernes de esta misma semana.

"Después, todo dependerá de cómo vaya la recuperación. Lo más probable es que (mi retorno) sea entre seis a siete meses", cerró el receptor, que tampoco estará en el Clásico Mundial de Beisbol.