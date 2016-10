Indios con la misión de pasar la escoba en Boston

beisbol grandes ligas

Sábado 8| 9:00 pm





El plástico protector que se usó para el festejo de los Azulejos de Toronto al final de la temporada aún cubría el sábado los focos en el camerino visitante del Fenway Park.

No hay motivo para que lo quiten. Quizás sea necesario emplearlo otra vez.

Los Indios de Cleveland desembarcaron en Boston arriba 2-0 en la serie divisional de la Liga Americana, al mejor de cinco partidos, y con la oportunidad de eliminar a los Medias Rojas en el tercer juego el domingo.

Si lo logran, también pondrán fin a la carrera de David Ortiz, el emblemático bateador designado de Boston, que se retirará al final de la temporada.

"Todo el mundo se propuso un objetivo en los entrenamientos de primavera, sabiendo que David no estará con nosotros el año próximo", dijo el abridor de los Medias Rojas Clay Buchholz, quien tratará de mantener a los Medias Rojas con vida. "Cumplimos con lo primero, que era clasificarse a los playoffs y ganar la división. La segunda parte no ha salido como se quería en los primeros dos juegos, pero no creo que exista alguien tan confiado como David Ortiz de podremos seguir avanzando".

"Y cada vez que va a batear, sabemos que es alguien al que le gustan las situaciones al límite", añadió Buchholz. "Es todo lo que ha hecho durante toda su carrera".

Luego que Rick Porcello, un candidato al Cy Young, y David Price no pudieron con Cleveland en los primeros dos juegos, Buchholz (8-10, 4.78 in 2016) intentará contener una ofensiva de los Indios que ha sacudido cuatro jonrones en la serie. Se enfrentará con el derecho Josh Tomlin (13-9, 4.40), ex compañero suyo en un equipo de universidad en Texas.

"Es una bonita historia", dijo Buchholz. "Lo hablábamos el otro día. Es uno de mis mejores amigos. El mundo es tan pequeño".

Buchholz y Tomlin han tenido temporadas en la que no lucieron y perdieron sus puestos en las rotaciones de sus equipos

Tras un mes de agosto con marca de 0-5 y 11.48 de efectividad, Tomlin fue relegado al bullpen y no volvió a abrir hasta el 14 de septiembre.

Buchholz pasó más tiempo saliendo y entrando al bullpen, con 21 aperturas y16 apariciones como relevista. Pero recuperó su puesto en la rotación en septiembre y tuvo foja de 3-0, permitiendo dos carreras o menos en cuatro de sus últimas cinco salidas.

Los Medias Rojas tuvieron una reunión el sábado — jugadores y coaches — tras llegar a Fenway, y Buchholz declaró que el equipo necesitaba un recordatorio de lo que les permitió tener una buena temporada.

"Aquí estamos por el aporte de todos y por todo lo que tuvimos que pasar este año", dijo Buchholz. "Tenemos un par de candidatos al Más Valioso, un posible Cy Young. Somos un tremendo equipo, así que no hay necesidad de añadir más presión o estrés por un juego debido a las posibles consecuencias".

El relevista de los Indios Andrew Miller advirtió que no se pueden fiar: "No podemos sacar el pie del acelerador, no estamos celebrando anticipadamente". AP