El umpire venezolano Manuel González debutará en Serie Divisional

Manuel González estará en la raya de cal del jardín derecho el viernes, cuando se inicie la Serie Divisional de la Liga Nacional entre Los Ángeles y Washington, en Nationals Park, de acuerdo con un reporte de Major League Baseball.

González, de 36 años de edad, debuta en este tipo de series, luego de actuar en el juego de comodín de la Liga Americana en 2015.

El caraqueño tiene cuatro años de servicio en las Grandes Ligas desde que pertenece al staff fijo de MLB. Antes trabajó en 175 juegos como call-up umpire desde 2010, antes de ser promovido.

Para las Series Divisionales, los jefes de sextetas y serán John Hirshbeck (Gigantes/Mets vs. Cachorros de Chicago), Jeff Kellogg (Dodgers de Los Ángeles vs. Nacionales de Washington), Joe West (Azulejos de Toronto vs. Rangers de Texas) y Bill Miller (Medias Rojas de Boston vs. Indios de Cleveland).

De acuerdo, con la rotación, si la serie entre Dodgers y Nacionales se extiende a cinco juegos, González terminaría como árbitro de primera base.

Prensa LVBP