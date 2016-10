Rangers de Odor y Azulejos de Bautista ¿en busca de revancha?

beisbol grandes ligas

Un escenario que ha creado morbo en los aficionados de las Grandes Ligas es el que vienen desencadenado los Azulejos de Toronto y los Rangers de Texas desde hace un año. Ahora la Serie Divisional de la Liga Americana reunirá a estos equipos nuevamente.

El clímax de este caso se presentó el pasado 15 de mayo cuando José Bautista se deslizó en la segunda base entre las piernas de Rougned Odor, lo que provocó una molestia notable en el infielder de los Rangers e inmediatamente le conectó un puñetazo luego de un empujón, que desencadenó una efusiva pelea entre ambos equipos.

“Yo estoy aquí para jugar béisbol y cuando entre al campo en lo único que pensaré será en jugar béisbol. No espero nada diferente”, dijo Bautista al terminar el partido del martes, al ser interrogado por ESPN sobre reencontrarse con Odor y los Rangers de Texas.

La riña entre estos equipos se desencadenó en el juego por el comodín de la Liga Americana de la temporada 2015, cuando José Bautista conectó el jonrón que sentenció el pase a la Serie Divisional y dejó fuera de competición a los Rangers de Texas. La celebración del dominicano molestó a todo el equipo texano.

Los problemas se iban intensificando cada vez que estos equipos se reencontraban, pero la reacción de Odor el pasado mes de mayo le costó una suspensión de ocho partidos, para algunos una sanción demasiado leve tras el fuerte puñetazo.

“Ustedes vieron lo que pasó, para mí creo que fue un deslizamiento demasiado fuerte", dijo el infielder venezolano luego del conflicto, según reseñó MLB.com y además añadió “Lo vi (a Bautista) permanecer allí luego del deslizamiento, se me quedaba viendo y yo me decía '¿qué pasa?'. Estaba muy cerca de mí. Di un paso atrás y ustedes vieron lo que hice".

Lo cierto es que ambos peloteros aseguran haber dejado todos estos conflictos en el pasado, de hecho Odor no ha querido rendir declaraciones sobre el caso.

"No me gustan las preguntas. Me pone en un mal lugar, pero es parte del juego y el trabajo y lo entiendo”, explayó el criollo a Dallas News, tras ser abordado sobre una posible revancha ante los Azulejos y su riña con Bautista.

Los Rangers estarán recibiendo este jueves a las 5:30 pm (Hora Venezuela) a los Azulejos de Toronto en el Globe Live Park de Texas en lo que será el primer careo de la Serie Divisional de la Liga Americana.