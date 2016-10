Elvis Andrus no se desanima por sus errores del año pasado

Elvis Andrus no quiere cometer los mismos errores del 2015 / Foto AP

Elvis Andrus se resiste a que se le identifique por lo ocurrido en el pasado octubre, y esos dos errores que el torpedero de los Rangers de Texas cometió en jugadas de rutina.

Primero el rodado que el venezolano fildeó mal dentro de un fatídico séptimo inning del quinto y último juego de la serie de primera ronda en Toronto. Y luego fue el tiro que dejó caer para sacar un out en un episodio, que quedó marcado por el jonrón de José Batista —con su épica manera de soltar el bate— que le dio a los Azulejos la ventaja definitiva.

Andrus lloró tras esa derrota, un cruel desenlace que dejó la misma sensación que tuvieron los Rangers cuando en 2011 estuvieron dos veces a ley de un strike de ganar su primera Serie Mundial.

Pero el resultado hizo que Andrus encarase esta temporada con una renovada determinación. A sus 28 años de edad y en su octava campaña, el campocorto es el jugador de los Rangers con más tiempo de servicio en el club.

"Tuve la capacidad de asumirlo. Sabía que iba a tener un año con una mayor exigencia", dijo Andrus. "Pero al mismo tiempo, estaba entusiasmado, entusiasmado de demostrar mi carácter y la temporada regular fue el primer paso. Siento que este año estoy más que preparado para la postemporada".

Como campeones de la División Oeste de la Liga Americana, los Rangers se clasificaron a los playoffs por quinta vez en seis años, asegurando la condición de local a lo largo de toda la postemporada. Serán locales el jueves en el primer juego de la serie de la primera ronda contra el ganador del partido de comodines entre Baltimore o los mismos Azulejos.

Al registrar un promedio al bate de .302, Andrus completó su primera temporada regular por encima de la barrera de .300. También fijó récords personales con ocho jonrones, 69 impulsadas y 46 extrabases, y también acumuló la menor cantidad de ponches en su carrera con 70.

En los Rangers, Andrus considera y trata al tercera base Adrián Beltré como su hermano mayor. "Yo lo vuelvo loco", dijo el venezolano, aludiendo a los entretenidos momentos con el dominicano en el terreno y la cueva.

Beltré entiende que lo ocurrido a Andrus en Toronto el año pasado le pudo haber pasado a cualquiera. "Conversamos después de ello, y eso fue lo que hizo que se propusiera aprender de ese error y llegar más motivado este año y rendir como rindió", dijo Beltré. "Ha tenido una gran año, y te causa satisfacción que pudo responder así en vez de dejarse caer. Se hizo más fuerte. Elvis es dueño de una buena mentalidad".

El gerente general Jon Daniels comentó que lo más le llamó la atención de Andrus, tras la debacle en Toronto, fue que dio la cara ante la prensa, respondiendo cada pregunta con candor. Añadió que su torpedero de inmediato adoptó el deseo de ponerse a trabajar para mejorar.

Daniels también resaltó esta semana que Andrus asumió un mayor liderazgo frente a los jóvenes jugadores del equipo, como Beltré y el actual asesor Michael Young lo hicieron en el pasado con el campocorto.

"Elvis trabaja arduamente en el invierno", dijo Daniels. "Elvis ha competido muchas veces en la postemporada. Desde que está aquí, sólo ha formado parte de equipos triunfadores, y creo que él entiende la clase de sacrificio que se debe hacer, no se lo toma como algo regalado. Fue lo que vi durante el invierno, esa lucidez para asumir el reto".

Andrus ha mirado varias veces las repeticiones de los errores de la serie contra los Azulejos y ese séptimo inning, y sostiene que no le afecta. Esos videos serán mostrados esta postemporda.

"Me gustaría verlos unas cuantas veces más, especialmente antes de cada juego", indicó Andrus. "Poder ver lo que me pasó. ... No tengo ningún problema con ello". Más juegos en octubre solo servirán para apuntalar su redención. / AP