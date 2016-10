Rick Rentería tomará las riendas de los Medias Blancas de Chicago en 2017

beisbol grandes ligas

Rick Rentería recibió una segunda oportunidad de dirigir en Chicago —esta vez en el sur de la ciudad. Los Medias Blancas ascendieron el lunes al mexicano de entrenador de banca para que reemplace a Robin Ventura como manager, con la esperanza de que pueda cambiar el rumbo de una franquicia que anda a la deriva.

Rentería, de 54 años, se hará cargo de un equipo que ha participado una sola vez en los playoffs desde que ganó la Serie Mundial en 2005. Y tendrá una segunda oportunidad luego que los Cachorros lo dejaran ir abruptamente, tras una foja de 73-89 en la campaña de 2014, a fin de poder contratar a Joe Maddon.

"Me siento orgulloso con esta oportunidad de dirigir a los Medias Blancas", dijo Rentería a The Associated Press. "Estoy listo para el reto".

Los Medias Blancas enfatizaron que Rentería es el único manager hispano en Grandes Ligas, y el gerente general Rick Hahn agregó que su capacidad para comunicarse con los jugadores en inglés y español fue un enorme punto a su favor. "Obviamente ayuda. Uno tiene que articular un mensaje preciso, buscar la manera que todos los jugadores entiendan lo que uno está tratando de darle con la información", comentó Rentería.

El último dirigente hispano en las mayores había sido el cubano Fredi González, quien fue despedido en mayo por los Bravos de Atlanta tras un pobre arranque de temporada.

Rentería confía en el que el número de pilotos hispanos aumente. "Son muy pocos los puestos para dirigir en Grandes Ligas. Uno quisiera ver a más teniendo las oportunidades, pero yo creo que poco a poco se presentarán. Tenemos que ir adelante", afirmó. "La industria tiene buscar, identificar y platicar con esos que piensan tienen la capacidad de hacer el trabajo... Y nosotros debemos exponernos un poco más ante gente con posiciones que hacen decisiones sobre los puestos".

Después del último partido de la temporada, ante los Mellizos de Minnesota, Ventura anunció el domingo que no regresaría con Chicago para la próxima temporada, insistió en que se trató de una decisión personal y que el equipo no lo llevó a dejar el cargo pese a cinco temporadas sin jugar en playoffs.

Rentería, que se encontraba en su primera campaña como entrenador de banca del equipo, agradeció también a Ventura, de quien destacó su "inigualable" clase y profesionalismo.

"Rick es increíblemente respetado dentro del béisbol y uno de los máximos personajes en el deporte", aseguró Hahn. "Es un experto profesor del juego que adora desarrollar jugadores y pasa horas viendo los videos en busca de cualquier matiz que nos brinde una ventaja".

Rentería se suma a Johnny Evers, miembro del Salón de la Fama, como los únicos managers en la historia en dirigir a los Medias Blancas y a los Cachorros. Evers estuvo al frente de los Medias Blancas en 1924 y de los Cachorros en 1913 y 1921.

El mánager mexicano pasó seis temporadas (2008-2013) con el cuerpo de entrenadores de San Diego para Grandes Ligas y tuvo el mando del equipo de México en el Clásico Mundial de Béisbol de 2013. Como jugador, promedió al bate .237 en cinco temporadas en ligas mayores con Pittsburgh, Seattle y Florida.

Ventura registró foja de 375-435 en cinco temporadas con los Medias Blancas. Después de un debut de 85-77 en 2012 que no fue suficiente para avanzar a la postemporada, Ventura registró récord perdedor en cada una de sus siguientes cuatro campañas.

Los Medias Blancas terminaron este año con marca de 78-84 a pesar de a un inicio de 23-10 que para el 9 de mayo les había dado una ventaja de seis juegos al frente de la División Central de la Liga Americana.

Debido a varias lesiones, una ofensiva en declive y un bullpen inestable, los Medias Blancas se desplomaron con una marca 55-74 el resto de la campaña, deslizándose hasta el cuarto lugar en la división.

También se produjeron una serie de incidentes extraños como cuando Adam LaRoche se retiró intempestivamente en plena pretemporada luego que el vicepresidente ejecutivo prohibiera que su hijo estuviese en el camerino. Chris Sale criticó a Williams por ello, y el as zurdo fue suspendido cinco días en julio por cortar unas camisetas de antaño que no querían usar para una apertura.

En tanto, los vecinos Cachorros se adjudicaron el campeonato de la Liga Nacional en 2015 y esta misma temporada lideraron las mayores con 103 victorias, su máxima cantidad desde 1910.

Hahn indicó que Rentería es el individuo ideal ya sea para un remozamiento radical del roster o redoblar la apuesta por ganar la división. Los Medias Blancas, añadió Hahn, han tomado una decisión sobre el rumbo que tomarán, pero que no lo revelará de momento.

También reconoció que los canjes se perfilan como la ruta a seguir para reforzarse en el invierno ante una menguada oferta de agentes libres.

Sale y el también izquierdo colombiano José Quintana podrían servir de carnada para adquirir prospectos, sobre todo porque sus contrato no expiran pronto. El toletero cubano José Abreu, el jardinero dominicano Melky Cabrera, el tercera base Todd Frazier y el cerrador David Robertson también podrían ser de interés para otros equipos.

"Sea cual fuera la dirección, creemos que él es capaz de ganar una Serie Mundial con el personal adecuado a su mando", dijo Hahn. "Aun cuando vayamos al extremo de desmantelar esto, nuestro objetivo es volver a estar en una Serie Mundial. Y nuestra esperanza es hacerlo con este mánager". /AP