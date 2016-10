Orioles-Azulejos, duelo de equipos que dependen del jonrón

beisbol grandes ligas

Cada vez que sus Azulejos de Toronto enfrentan a los Orioles de Baltimore, el mánager John Gibbons tiene una idea bastante clara del tipo de juego que se va a producir.

"Suelen ser de muchos palos", dijo Gibbons el lunes, víspera de que los Azulejos reciban a Baltimore en el partido de comodines de la Liga Americana.

Los Orioles lideraron las mayores con 253 jonrones esta temporada, sacudiendo 28 en sus 19 juegos contra Toronto. Los Azulejos quedaron cuartos con 221 jonrones, conectando 29 ante Baltimore.

"Somos equipos muy, muy similares al entrar en detalles", señaló Gibbons. "Los conocemos a fondo, ellos igual sobre nosotros. Cuando te toca un rival de tu propia división, la verdad es que no hay ningún secreto".

Aunque lo que está de por medio es un boleto para enfrentar a Texas en la serie de primera ronda, al mejor de cinco partidos, es posible que no abunden los batazos de larga distancia en el duelo del martes entre los dos adversarios de la división Este de la Liga Americana.

El reto de amansar a dos alineaciones de alto voltajes corresponderá a los pitchers abridores. Marcus Stroman (9-10 y 4.37 de efectividad) abrirá por Toronto, con el también derecho Chris Tillman (16-6, 3.77) por los Orioles.

Stroman fue designado en lugar del zurdo dominicano Francisco Liriano, algo llamativo al considerar que el slugging de los Orioles ante izquierdos fue el peor de la Americana.

Gibbons defendió su decisión: "Stroman es el lanzador idóneo. "Ha estado a la altura en las grandes citas, lo ha hecho antes. Respondió un par de veces para nosotros el año pasado. Sabes que saldrá tirando strikes. Nos alivia que estuviera disponible".

El manager de Baltimore Buck Showalter destacó que decantarse por Tillman fue un "acertada, pero dura" decisión. "Teníamos como tres opciones, y Chris era una de las mejores opciones", indicó Showalter.

Los Orioles tuvieron marca de 4-0 en la cuatro salidas de Tillman contra los Azulejos esta campaña. El año pasado, su foja fue de 0-4 en seis apertura contra Toronto, con un grosero promedio de carreras limpias permitidas de 11.32. "No creo que he hecho algo distinto frente a ellos", comentó Tillman. "Así es como se dan las cosas. El año pasado no me fue muy bien, y en este me ha ido un poco mejor".

Tillman se fue sin decisión ante los Azulejos en su apertura de la temporada regular, en la que toleró dos carreras —una limpia— y seis hits en cinco innings y dos tercios el pasado miércoles. En 13 salidas en el Rogers Centre, su marca es de 2-6 con 7.01 de efectividad.

Si los Orioles cuentan con la ventaja en los últimos innings, estarán confiados en dar el golpe de gracia: su cerrador Zach Britton estuvo perfecto al convertir las 47 oportunidades de rescate que dispuso esta temporada.

Ante la magnitud de lo se disputa, Showalter indicó que podría emplear a Britton a partir de la octava entrada. "No te tienes que estar preocupado por el mañana o el día siguiente", razonó el dirigente. "Todo se concentra en esos nueve innings".

Stroman perdió ante Baltimore en su última salida de la campaña regular, permitiendo cuatro carreras y nueve hits en siete innings el pasado jueves. Su efectividad es de 7.04 en cuatro aperturas contra Baltimore en 2016. "Es una alineación espectacular. Del uno al nueve, no hay outs fáciles", dijo Stroman sobre el ataque de Baltimore, en el que destacan Manny Machado, Adam Jones y Mark Trumbo.

Trumbo fue el líder de jonrones de las mayores, con 47. Por eso, Gibbons considera a Baltimore como "probablemente la ofensiva más fulminante en el béisbol". "Tienen tantos tipos con poder en su alineación", advirtió Gibbons.

El ataque de Toronto, en cambio, se enfrió en las últimas semanas. Promediaron 3.69 carreras en septiembre y los dos primeros días de octubre, para su peor mes del año. Pero un par de victorias por la mínima diferencia en Boston en los últimos dos juegos le dieron a Toronto el boleto a la postemporada, y el derecho de recibir a Baltimore el martes.

El ganador viajará a Texas para enfrentar a los Rangers, campeones de la división Oeste, a partir del jueves. /AP