Ender Inciarte aspira ganar un guante de oro

Justo saliendo del clubhouse, un agente de seguridad detuvo a Ender Inciarte en su carrera hacia el terreno. “¡Qué atrapada!” Le dijo al jardinero de los Bravos de Atlanta, recordándole la jugada que hizo hacía unos días en el Citi Field de Nueva York ante un batazo de Yoenis Céspedes.

“La he visto demasiadas veces, y no me cansaré de verla. Es la mejor jugada que he hecho en mi carrera", dijo el propio Inciarte, al tiempo que recordó otro engarce de ese calibre, pero en el marco de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. “La de Nueva York y una que hice en un Round Robin con las Águilas, contra Alex Cabrera”.

“A mí tú me puedes hablar de cualquier jugada que yo he hecho, porque no se me olvida ninguna”, reiteró el outfielder, y esta contra los Mets la guardará en una parte especial de su memoria, porque fue la que saltó a las redes sociales con mayor fuerza, como era de esperarse. “He recibido mucha atención por la jugada, muchos me han felicitado. La verdad es que es bonito hacer ese tipo de atrapadas, y más en esa situación”.

Aquel guantazo le quitó un cuadrangular a Céspedes y el triunfo a los Mets, que se encuentran en plena lucha por entrar a los playoffs de las Grandes Ligas, y desde ese momento su nombre empezó a sonar aún con más fuerza para el premio Guante de Oro.

“Sería una bendición de Dios”, apunta el zuliano de lograrlo. “No creas que no he pensado en eso. Yo sueño con un Guante de Oro. Antes de acostarme tengo un Guante de Oro en la cabeza. No te voy a mentir”.

Para estar entre los favoritos por el galardón ha sido fundamental el trabajo diario y el énfasis que pone Inciarte en su defensiva.

“Le doy gran prioridad, porque es lo que me ha mantenido en Grandes Ligas”, aseguró. “Otra persona que haya tenido el comienzo que yo tuve (en 2016), quizás hubiese sido enviado a las Ligas Menores, pero fue la defensa la que me dejó aquí, y es algo que no pienso descuidar nunca”.

DOS INCIARTE

En la actual campaña, su primera con Atlanta, se han visto a dos Inciarte. El de la primera mitad de la temporada, limitado por las lesiones y de baja producción ofensiva; y el que le siguió luego del Juego de Estrellas, que no ha parado de batear.

Si en la parte inicial del calendario exhibió línea ofensiva de .227/.294/.306 con 13 extrabases y apenas 26 carreras anotadas, luego del receso de mitad de temporada liga para .351/.406/.454 con 21 batazos de varias almohadillas y 57 platos pisados. Su promedio es el mejor de las Mayores durante ese lapso.

“Cuando a uno lo cambian, creo que te pones la presión de demostrar todo lo que puedes hacer. Sin pensarlo, me estaba metiendo presión yo mismo”, reveló el jardinero central, quien sin embargo, y poco a poco, fue encontrando su ritmo. “Llegó un momento en el que dejé que las cosas se dieran solas, y hoy por hoy, estoy jugando duro para ganarme mi rol en este equipo para el futuro”.

CON EL CLÁSICO MUNDIAL EN MENTE

El próximo reto de Ender Inciarte tiene un nombre: Venezuela. La pieza de las Águilas del Zulia en la LVBP fue seleccionado de manera preliminar entre los 50 jugadores nativos con posibilidad de disputar el Clásico Mundial con el país, durante el próximo mes de marzo.

“Sería un honor para mí vestir la camiseta de Venezuela”, sentenció el pelotero, de 25 años de edad, quien ya vio el lineup que lanzó el manager Omar Vizquel el mes pasado, y aunque él asegura que no puede controlar lo que piense el ex campocorto, se lo está poniendo muy difícil para dejarlo fuera esa alineación. “Él va a poner al mejor equipo posible, y hay que respetarlo”.

Prensa LVBP