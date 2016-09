Marcell Ozuna intentó convencer a José Fernández de no salir a navegar

beisbol grandes ligas

Redacción Meridiano

La trágica muerte del pitcher cubano al servicio de los Marlins de Miami José Fernández sigue dando de que hablar, en esta ocasión el Diario de Las Américas publica una información donde el jardinero dominicano Marcell Ozuna afirma que intentó convencer a Fernández de no salir a navegar la fatídica noche de su accidente.

"Traté de convencerlo para que no fuera y le dije que no iría con él porque me esperaban en casa mi esposa y mis tres hijos" afirmó Ozuna.

El quisqueyano era uno de los peloteros con los que Fernández mantenía una estrecha amistad dado que fueron compañeros en las menores.

/Con información de Diario Las Américas