Elvis Araujo dispuesto a jugar con Águilas desde el primer día

Lunes 26| 5:06 pm





El lanzador zurdo Elvis Araujo se reportó este lunes 26 de septiembre a las prácticas de las Águilas del Zulia con la intención de ponerse a tono y estar listo para trabajar desde el primer día de la temporada 2016 – 2017 que inicia el 6 de octubre, cuando enfrente a los Caribes de Anzoátegui, en Puerto La Cruz.

El grandeliga marabino finalizó la temporada en ligas menores con el Lehigh Valley IronPigs, sucursal triple A de los Filis de Filadelfia, cuando fueron eliminados en los playoffs de la Liga Internacional.

En las menores dejó récord de 1-0 con 2.18 de efectividad en 20.2 episodios, en los que toleró siete carreras, cinco de ellas merecidas, otorgó seis boletos y ponchó a 19.

En las Grandes Ligas participó en 32 compromisos en tres ascensos, dejando récord de 2-1 con 5.60 de efectividad en 27.1 innings, ponchando a 29 y otorgando 17 boletos.

Acerca de su presentación a las prácticas: “(Vengo) a ayudar al equipo desde el principio y trabajar en lo que no tuve en Grandes Ligas este año que fue la consistencia en mis pitcheos y poder hacerlo desde temprano.

Sobre lo que desean los Filis que trabaje durante la temporada: “Quieren que trabaje en la zona de strike, que lance más strikes, más el cambio. El slider estuvo bien durante la temporada”.

Sobre las limitaciones para trabajar en Venezuela: “Hasta ahora no me han dicho nada sobre las limitaciones, creo que estoy libre para trabajar”.

Acerca de su rol con Águilas: “He hablado con los muchachos y están todos bien animados. Creo que entre todos vamos a hacer un buen trabajo (…) Aún es muy temprano para hablar del rol, no he tenido alguno en sí con el equipo, todo depende del mánager (...) Creo que en una semana, ocho días, estaré bien para comenzar a jugar. Ya eso lo hablaría con Yoyo (Luis Amaro) (…) Hasta ahora no sé, lo que tengo en mente es trabajar hasta donde llegue el equipo.

Sobre su experiencia como lanzador y lo que puede aportar: “Debo trabajar en las pequeñas cosas y seguir haciéndolo fuerte. Seguir siendo consistente, agarrar más fuerza. La mecánica está bien, solo debo trabajar en lo físico”.

