Miguel Cabrera no apela a la seguridad, se arriesga

beisbol grandes ligas

Miércoles 21| 11:39 am







Tuvimos tres oportunidades para hacerle out a Cabrera y no pudimos"

María Isabel Moya || @MarisabelMoya

Los Tigres de Detroit lograron una contundente victoria ante los Twins de Minnesota (8-1) en la noche de este martes y uno de los protagonistas fue una vez más el criollo Miguel Cabrera.

Un doble y un cuadrangular, además de dos carreras impulsadas, hicieron que Miguel Cabrera siguiera escribiendo historia en el mejor beisbol del mundo.

“Quise ser agresivo al correr la base, esperando llegar ileso", dijo Cabrera. "No tienes que estar 100 por ciento seguro de que va a ser efectivo, si piensas que tienes una oportunidad, hay que hacerlo”, dijo Miguel Cabrera a Mlb.com luego de que hiciera un veloz recorrido para robarse el home y ampliar la ventaja a 2-0 en la cuarta entrada.

El camino de Miguel Cabrera para llegar a tercera no fue fácil. Tuvo que hacer un duro recorrido, primero al completar su doble número 29 de la temporada y el 521 de su carrera, y después venció un tiro de Byron Buxton a tercera por una imparable de J. D. Martínez. Pero el más contundente fue el perfecto robo de home que tuvo que ser estudiado por los árbitros por lo pequeño de la jugada.

“Tuvimos tres oportunidades para hacerle out a Cabrera. No estoy seguro, pero creo que no había visto nunca algo así. Fue la segunda, la tercera y el home, y nosotros no fuimos capaces de encontrar la manera de salvar esa ejecución”, dijo el mánager de los Twins, Paul Molitor.

Pero Miguel Cabrera no se conformó con esta impresionante actuación en el cuarto inning. Para la séptima entrada despachó su cuadrangular 34 de la temporada, para empatar en la casilla 41 a Dave Kingman, con 442 jonrones de por vida.

No obstante, el excelente desempeño de “Miggy” la noche del martes le otorgó el privilegio de desplazar al histórico Joe DiMaggio al sumar 1.538 remolques en lo que ha sido su recorrido, hasta ahora, en las mayores y quedarse con el puesto 48 de este departamento.

“Fue una gran victoria para mí y para todo el equipo”, finalizó Miguel Cabrera.