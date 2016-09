Cleveland aunque lamenta lesión de Carrasco está firme

beisbol grandes ligas

Martes 20| 2:37 pm





María Isabel Moya | @MarisabelMoya

El pasado 17 de septiembre los Indios de Cleveland se enfrentaron a los Tigres de Detroit en el Progressive Field y aunque se quedaron con la victoria, se enfrentaron a una dura pérdida: la fuerte lesión de Carlos Carrasco.

El abridor criollo se montó en la lomita en busca de su undécima victoria de la temporada, pero no pudo sacar ni un inning. Un batazo de Ian Kinsler disparó la bola directamente a la mano derecha del lanzador ocasionándole una fractura que lo inhabilita por seis semanas.

Carrasco, que ostentaba de una efectividad de 3.32 con un récord de 11-8, fungía esta temporada como uno de los lanzadores estrellas de la “Tribu”, ahora sin él hasta sus compañeros ven complicado el panorama.

"Es un gran golpe perder a un lanzador de esa clase", dijo, sobre Carrasco, a Mlb.com el lanzador derecho Josh Tomlin, que se convirtió en la esperanza del equipo, junto a sus compañeros Corey Kluber, Trevor Bauer y Mike Clevinger.

Pero, este grupo de lanzadores de sienten esperanzados pese a la baja del venezolano y del dominicano Danny Salazar, quien también está ausente por una lesión en el antebrazo.

“Aunque hemos perdido a otro excelente lanzador, posiblemente uno de los mejores del béisbol, no creo que nadie aquí piense que todo está perdido. Otros muchachos han tirado bien para hacernos llegar hasta donde estamos ahora, así que no pienso que haya motivos para no seguir adelante", dijo Kluber.

Sin embargo, el reto es grande para estos lanzadores que ahora tienen más responsabilidad en sus brazos.

"Obviamente, sabemos que será un mayor reto. Ahora hay más presión. Pero aquí todos estamos listos para cuando nos necesiten", sentenció Clevinger.

Con información de Las Mayores