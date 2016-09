Miguel Cabrera llegó a 2.500 hits en Grandes Ligas

César Sequera Ramos || @CSequera11

Con una soberbia línea al jardín derecho, Miguel Cabrera llegó a 2.500 inatrapables en las Grandes Ligas. El inicialista de los Tigres de Detroit aprovechó un lanzamiento de Trevor Bauer que se quedó en la zona de poder y el criollo consiguió otro importante hito en su carrera.

.@MiguelCabrera's single to load the bases in the 3rd makes him the 100th player in MLB history with 2,500 hits. pic.twitter.com/OdYs59FQOQ