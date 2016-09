Félix Hernández falló en juego clave: "Pobre presentación"

Félix Hernández no completó los cinco episodios /Foto AP

Fue una pobre presentación de mi parte"

Quizás en el encuentro más importante en su carrera, Félix Hernández no estuvo en su mejor noche. El venezolano no pudo llegar a la quinta entrada, permitió 8 inatrapables, 6 carreras limpias, pero lo peor fue que no logró mantener el buen momento de unos Marineros de Seattle que siguen soñando con la postemporada.

Ahora los nautas se encuentran 3 juegos debajo en el Comodín y es algo que no dejó para nada contento al “Rey”. “Es decepcionante”, aseguró Hernández a MLB. “Fue una pobre presentación de mi parte. ¿Pero saben qué? Mañana es otro día y tenemos que seguir peleando.

El principal problema de Félix Hernández fue la ubicación de sus lanzamientos. Otorgó 3 bases por bolas, y muchos de sus lanzamientos se quedaron en la zona de poder de unos bateadores siderales que no perdonaros esos errores.

“Su comando estaba fuera”, explicó Scott Servais, mánager de los Marineros. “Esos sujetos batean la recta. Ellos están sobre ella, y si tú no puedes ubicar tus lanzamientos secundarios o hacer que vayan y vuelvan, será una noche larga para ti”.

Y aunque el criollo sentía que su jornada era eterna, la verdad es que fue muy corta. No llegó a la quinta entrada y tuvo que entregar la pelota antes de lo pensado para evitar males mayores. “Ciertamente no estaba en su tope durante el encuentro”, aseveró Servais.

Félix Hernández sigue presentando problemas crónicos en su control. Con los 3 pasaportes que entregó a los Astros, ya cuenta con 60 en las 137.2 episodios en 2016, superando los 58 que permitió en 2015, pero en 201.2 innings.

“A veces está justo a ahí y otras no”, aseguró el criollos sobre su ubicación. “Solo tengo que seguir trabajando”, concluyó.