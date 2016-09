Alfredo Pedrique recibió premio al Mánager del Año

Carlos Eloy Escalona | @cescalona_

El venezolano Alfredo Pedrique se hizo con la distinción del Mánager del Año en la Liga Internacional (Triple-A), del sistema de Ligas Menores (MILB) de Béisbol en los Estados Unidos.

Pedrique, piloto de los Scranton/Wikes-Barre RailRaiders, filial Triple-A de los Yanquis de Nueva York, fue galardonado por el rendimiento de sus dirigidos, quienes ya alcanzaron el título de la División Norte por segundo año consecutivo con récord 91-52.

El anuncio había sido realizado oficialmente el 30 de agosto, y este mrtes 13 de septiembre el criollo recibió el galardón junto a Ben Gamel, premiado como jugador más valioso momentos antes de que su tropa se midiera a los Bravos de Gewnitt en el PNC Field.

