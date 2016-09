Yanquis dejaron en el terreno a Rays con jonrón de Austin

beisbol grandes ligas

El novato Tyler Austin sacudió un jonrón solitario en la parte baja del noveno inning, dándole a los Yanquis de Nueva York su quinta victoria seguoda, al vencer el jueves 5-4 a los Rays de Tampa Bay.

Brian McCann disparó dos jonrones por los Yanquis, inmersos en su mejor racha de la campaña. También se situaron nueve juegos por encima de .500 who moved a season-high nine games over .500 (74-65).

Austin la sacó ante el nicaragüense Erasmo Ramírez (7-11) en cuenta de 3-2. Fue su tercer jonrón tras ser subido de las menores el 13 de agosto.

Luego de dejar escapar la ventaja tres veces en los primeros seis episodios, Nueva York se acercó a dos juegos de Baltimore por el segundo wildcard de la Liga Americana. También están a cuatro juegos de Boston, líderes en el Este de la Liga Americana.

Nueva York tiene que disputar 20 de sus últimos 23 juegos ante rivales de su división, así que puede pelear por el título pese a que se desprendió de figuras como Carlos Beltrán, Andrew Miller y Aroldis Chapman, en la fecha límite de cambios el 1 de agosto.

Por los Rays, el cubano Alexei Ramírez de 3-1.

Por los Yanquis, los dominicanos Gary Sánchez de 4-0; y Starlin Castro de 4-0. AP