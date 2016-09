Reales, preocupados por el pelotazo que recibió Salvador Pérez

beisbol grandes ligas

Una recta de 92 millas por hora que impactó en la muñeca derecha de Salvados Pérez, es la razón para que el cuerpo técnico de los Reales de Kansas City esté intranquilo. Después de todo, su estelar receptor tuvo que abandonar el encuentro, y al menos en este momento, no hay fecha clara para su regreso.

Según informó el mánager, Ned Yost a MLB, el venezolano será sometido a exámenes médicos más exhaustos para conocer el estado de la lesión. La buena noticia es que una fractura ya fue descartada, pero el dolor que expresó Salvador Pérez fue grande.

“Solo me dijeron que era una contusión”, aseguró el dirigente de Kansas City que no tiene conocimientos del tiempo que estará inactivo el venezolano. “Ellos (Médicos) dijeron que no está roto, lo cual es una gran noticia”.

Pero más allá que evitaron males mayores, todavía hay preocupación alrededor del equipo. Salvador Pérez es su líder, receptor titular, el que más conoce al cuerpo de lanzadores y uno de los principales productores de un equipo que todavía tiene esperanzas de meterse por la vía comodín.

“Es parte del juego, pero obviamente hay preocupación porque es un principal jugador detrás del plato”, comentó el bateador designado Kendrys Morales. “Es el sujeto con el cual hemos pasado muchos momentos juntos y sería difícil perderlo”.

Más allá de sus habilidades de líder, Salvador Pérez también es fundamental en el campo. El careta tiene 20 cuadrangulares, 59 remolcadas y mantiene una defensiva que es de las mejores en todas las Grandes Ligas.