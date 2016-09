Rougned Odor fue el Jugador de la Semana en la Liga Americana

César Sequera Ramos || @CSequera11

Luego de su explosivo momento con el madero, Rougned Odor se terminó llevando el Jugador de la Semana en la Liga Americana. El camarero de los Rangers de Texas consiguió grandes estadísticas ofensivas y consiguió el premio sin mucha competencia.

Rougned Odor, que también llegó a 30 jonrones en la temporada, dejó un astronómico promedio de .444, con cinco batazos de vuelta entera y 15 carreras remolcadas. Además, consiguió un elevado OBP de .448 y su OPS de 1.074 demuestra su pletórica producción para Texas.

.@RougnedOdor and @FreddieFreeman5 start the final month on fire, win AL and NL Player of the Week honors. pic.twitter.com/yenQSpMJ16