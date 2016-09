"Cafecito" Martínez: "Estar en Grandes Ligas es una bendición para mí"

beisbol grandes ligas

El día que mi papá cumplía años de su debut en las mayores fue cuando me dieron la noticia"

Diez años pasaron para que José Alberto Martínez, mejor conocido como "Cafecito", recibiera la noticia más esperada para cualquier pelotero: el anuncio de su ascenso a Grandes Ligas.

“Esto es increíble, en principio lo tomé como broma por tanta incertidumbre, ya yo estaba pensando en Venezuela, en mi temporada con Tiburones y de repente me dicen que me voy a quedar aquí (en Estados Unidos) con el equipo grande. En seguida me pasó por la mente todo lo vivido y entendí que gracias a Dios había llegado el día”, contó "Cafecito" aún incrédulo, a Meridiano.

Pero, en medio de tanta euforia, Martínez reveló lo más conmocionante de este esta historia: “El día que mi papá cumplía años de su debut en las mayores fue cuando me dieron la noticia (2 de septiembre), pero debía mantenerlo en secreto, aún no se podían anunciar los movimientos”, explicó el hijo mayor de Carlos “Café” Martínez. “Fue mucha casualidad, exactamente 28 años después me dan la noticia. Para mí esto es verdaderamente inexplicable, para mí es un orgullo que él sea mi padre”, indicó.

Los Cardenales de San Luis le dieron la oportunidad al criollo de pelear por un puesto dentro de su alineación, sin embargo, "Cafecito" aún no sabe que posición tendrá chance de jugar. "Este equipo tiene jugadores en todas las posiciones y debo estar atento para cualquier oportunidad, para por lo menos tener tiempo de juego, indicó el venezolano. "Estar aquí ya es una bendición, estar en un estadio de Grandes Ligas, jugar con y encontra de grandeligas va a ser una experiencia inolvidable", sentenció.

“El cambio fue lo mejor para mí”

"Cafecito" Martínez jugó, hasta la fecha, toda la temporada en Triple A, sin embargo pasó por dos equipos: Omaha Storm Chasers, sucursal de los Reales de Kansas City y recientemente en Memphis Redbirds, de los Cardenales de San Luis.

El año 2015 fue ideal para el oriundo de La Guaira, tuvo una excelente temporada que le valió la inclusión en el roster de 40 de los Reales, tras coronarse como campeón bate en Triple A, sin embargo no vio luz al final del camino.

“Quizás con Kansas también se me hubiesen dado las cosas, pero yo creo que el cambio fue lo mejor para mí, me ha abierto muchas puertas”, aseguró “Cafecito” con respecto a su llegada a San Luis en mayo del presente año. “Ellos fueron muy claros conmigo, que si me mantenía duro y jugaba todo el año me iban a dar la oportunidad de estar aquí y acá estoy, hice lo que me pidieron y pues ellos cumplieron también con su parte”, dijo.

Un sueño hecho realidad para un jugador que tiene a cuestas la historia deportiva de su padre, pero que ha trabajado en hacerse su propio nombre. “Se me cumplió mi sueño y aquí estamos, tratando de representar a mi familia, al estado Vargas y a Venezuela, de verdad estoy muy contento”, finalizó.