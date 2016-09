Hernán Iribarren regresa a Grandes Ligas con Cincinnati

César Sequera Ramos || @CSequera11

Luego que no viera acción en las Grandes Ligas desde 2009, Hernán Iribarren tendrá la oportunidad de regresar al máximo nivel del beisbol. Los Rojos de Cincinnati informaron que el venezolano fue subido al equipo grande.

Reds promote from Louisville IF/OF Hernan Iribarren (#33), who leads the organization and IL in hitting (.327). Corresponding move TBA.