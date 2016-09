Eugenio Suárez dejó en el terreno a los Cardenales

beisbol grandes ligas

Viernes 2| 11:00 pm





El venezolano Eugenio Suárez conectó sencillo con las bases llenas en la parte baja del noveno inning para que los Rojos de Cincinnati completaran la remontada con un triunfo el viernes 3-2 sobre los Cardenales de San Luis.

Los Cardenales tenían la esperanza de iniciar con un triunfo la recta final rumbo a los playoffs — actualmente están en posición para quedarse con el segundo comodín de la Liga Nacional, detrás de San Francisco. En su lugar, los Rojos pusieron fin a una racha de cuatro derrotas.

Seung Hwan Oh (4-3) dio base por bolas a Zack Cozart en tan solo cuatro lanzamientos para abrir el noveno inning y Brandon Phillips le siguió con sencillo. Luego de que Scott Schebler pegara sencillo con un out para llenar las almohadillas, Suárez le siguió con el primer batazo en su carrera para poner fin a un partido. Los Rojos habían llenado las bases en la séptima y octava entradas, pero no habían podido anotar.

El cubano Raisel Iglesias (1-1) otorgó una base por bolas en el noveno episodio y se quedó con el triunfo.

El puertorriqueño Yadier Molina y Randal Grichuk pegaron jonrones por San Luis.

Por los Rojos, el venezolano Suárez de 4-2 con una impulsada. El puertorriqueño Iván de Jesús de 3-1.

Por los Cardenales, el puertorriqueño Yadier Molina de 4-1 con una producida y una anotada. El dominicano Jhonny Peralta de 2-0. AP