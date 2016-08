Miguel Cabrera recibirá día libre por molestias en su tobillo

César Sequera Ramos || @CSequera11

El venezolano Miguel Cabrera no se encuentra en la alineación de los Tigres de Detroit en el encuentro contra los Medias Blancas de Chicago por unas molestias en su tobillo derecho, según informó el periodista Jason Beck en su cuenta de Twitter.

Miguel Cabrera's surgically repaired ankle flared up last night. He's off today.