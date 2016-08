David Ortiz anda "desgastado", pero produciendo

beisbol grandes ligas

En una escena que se ha vuelto habitual, David Ortiz se paró en el dugout, antes de una práctica de bateo, y un empleado del equipo le preguntó si estaba listo.

Cerca de ahí, un grupo de fanáticos esperaba la oportunidad de ingresar al terreno y de charlar aunque fuera brevemente con el astro dominicano de 40 años. Si había posibilidad, querían también tomarse una foto con Ortiz y desearle suerte.

Durante la última temporada del "Big Papi" antes del retiro, todos los que acuden al Fenway Park quieren aprovechar cualquier momento para mostrarle aprecio y decirle adiós. Y ello ha tenido ya efectos sobre el bateador designado de Boston.

"Estoy muy ocupado, algo cansado de esto, un poco desgastado", confesó Ortiz en declaraciones a The Associated Press antes de la victoria que los Medias Rojas de Boston consiguieron el domingo por 10-4 ante los Reales de Kansas City.

A punto de entrar en el último mes de su vigésima campaña regular, Ortiz ha llegado a arrepentirse de haber anunciado que se retiraría al concluir la temporada. La campaña de béisbol es larga y suficientemente extenuante como para agregarle el trajín de la despedida.

"Mi trabajo es algo cansado", comentó Ortiz. "Añadirle más cosas es mucho... Estoy de verdad ocupado y no puedo disfrutar tanto las cosas".

La fatiga no es evidente en la forma en que Ortiz está bateando.

El domingo, conectó el cuadrangular número 534 en su carrera. El batazo solitario le permitió alcanzar a Jimmie Foxx en el 18vo lugar de los máximos jonroneros de la historia.

Batea para .319 y lidera a los Medias Rojas con 31 vuelacercas y 101 impulsadas. Ha impuesto un récord del club, con 10 campañas conectando 30 jonrones y remolcando 100 carreras. En la lista le sigue Ted Williams, miembro distinguido del Salón de la Fama, con siete.

La campaña de Ortiz ha sido tan destacada que muchos opinan que debería desistir del retiro.

"No pienso que 'Big Papi' se vaya a retirar. Le digo que yo no lo haría si tuviera esos números", dijo Mike Trout, astro de los Angelinos de Los Ángeles, en el marco del Juego de Estrellas que se realizó el mes pasado en San Diego.

Este mes, durante una ceremonia de homenaje a Ortiz en Detroit, el venezolano Miguel Cabrera, astro de los Tigres, le pidió que jugara otra temporada.

El quisqueyano se ríe de esos comentarios.

"¡Eso es grandioso, hombre!", indicó. "Tengo una gran relación con todos ellos. A medida que he envejecido, me he vuelto como un mentor para ellos. Sé que realmente aprecian todo esto, todo lo que hablamos y lo que se pide que un veterano haga con ellos. Supongo que cuando tienes a alguien bueno junto a ti, que hace cosas buenas por ti, definitivamente quieres que siga ahí".

Ortiz no se guarda los consejos para sus compañeros. Suele charlar incluso con los rivales en el terreno durante las prácticas de bateo, y se enorgullece por el hecho de que otros valoren sus recomendaciones.

"Siempre hablo con ellos. Tenemos esa relación que se ha forjado con los años", dijo. "Los chicos siempre acuden a nosotros para recibir consejos. Siempre que alguien te puede aconsejar algo, te vuelves como su mentor de alguna forma".

Así, no sorprende la forma en que "Big Papi" quiere que lo recuerden.

"Sólo como una persona amigable", dijo. "Tremendamente amigable con todos". /AP