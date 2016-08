beisbol grandes ligas

Mi mentalidad desde el primer día es ayudar al equipo a ganar"

César Sequera Ramos || @CSequera11

Cuando Carlos González conectó su cuadrangular 200 en las Grandes Ligas, todas las redes sociales explotaron. Después de todo, es una cifra importante para cualquier bateador, sin embargo, el zuliano lo ve como un logro individual.

CarGo no escondió su emoción al definir el jonrón 200 como un “gran logro”, pero es algo que no está en sus prioridades. “Yo no juego para números personales”, aseveró el jardinero de los Rockies de Colorado al Denver Post. “Yo trato de hacer algo todos los días para ayudar al equipo”.

En la opinión de Carlos González, lo verdaderos éxitos que importan son los colectivos, y aunque las marcas ayudan en su carrera, es algo que nunca le obsesiona. “Esa es mi mentalidad desde el primer día”, respondió el zuliano sobre la obligación de ganar. “Nada va a cambiar. Voy a salir todos los días y hacer todo lo posible para ayudar al equipo”.

Pero el cuadrangular 200 sí fue importante para los Rockies. Su conexión le permitió extender la ventaja contra los Nacionales de Washington y terminar de asegurar una victoria que parecía escaparse.

Sin embargo, González ha presentado algunos problemas ofensivos en sus últimos encuentros y por eso no se mostró desbordado por una marca individual. CarGo tiene promedio de .204 con 1 jonrón y solamente 7 remolcadas en sus últimos 15 encuentros.