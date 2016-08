E-Rod regresa más fuerte que nunca

beisbol grandes ligas

Jesús Ponte / jponte@bloquedearmas.com

Esta campaña ha tenido numerosos inconvenientes para Eduardo Rodríguez, quien empezó la zafra con el pie izquierdo cuando sufrió una lesión en su rodilla derecha en los entrenamientos primaverales. La lesión hizo que su primera aparición se retrasara hasta el 31 de mayo.

Luego se mantuvo en acción constantemente hasta que el pasado 16 de agosto, en una salida ante los Orioles de Baltimore, se lastimó la pierna izquierda, pero una vez superadas todas esas molestias ya está listo para salir al ruedo.

“Me siento mucho mejor, estoy listo para volver a la acción”, aseguró E-Rod vía telefónica a Meridiano. “Los Medias Rojas me quitaron la última apertura contra los Tigres de Detroit porque consideraron que tenía muy pocos días de descanso (4 días desde que sintió las molestias). Pero bueno me siento listo para volver a saltar al morrito”.

Para Rodríguez no hay un factor claro que le hayan provocado las molestias. “Ha hecho mucho calor estos días, quizás estaba deshidratado, forcé de más un movimiento y ahí vino la lesión”, comentó Rodríguez, que ve la constancia y el estudio de los rivales como las claves para su éxito en 2016.

“Esta temporada he tenido mucha consistencia en mi forma de lanzar, esa ha sido una de las claves. Además, estoy estudiando mucho más los bateadores rivales, lo que te da mucha ventaja a la hora de enfrentarlos. Hay que saber leer los momentos del juego, y cada día lo aprendo más”, dijo el zurdo de 23 años de edad que tiene un tutor especial dentro de la organización.

“Todo lo que he mejorado como lanzador se lo debo a Pedro Martínez, él ha sido mi mentor. Siempre me comenta cosas de cada bateador, siempre estoy atento a lo que me dice. Es un placer contar con él en el equipo”.

Sin embargo, Pedro Martínez no es la única estrella dominicana con la que Eduardo Rodríguez comparte clubhouse, pues tiene a David Ortiz como consejero en cada apertura.

“Tener de compañero a David Ortiz es otra cosa, es una experiencia única. Siempre está pendiente de los detalles y de mantener un buen ánimo en el equipo, es un verdadero líder. Para mí es un placer compartir clubhouse con un futuro Salón de la Fama”.

En plena lucha. Los Medias Rojas de Boston están inmiscuidos en una feroz lucha con los Azulejos de Toronto y los Orioles de Baltimore por quedarse con la División Este de la Liga Americana, por lo que mantener la concentración en estos momentos es primordial a la hora de decretar que divisa se queda con el banderín.

“Llegó el momento en que se separan los niños de los hombres. Somos un equipo muy unido, nos damos apoyo constantemente, contamos con peloteros de mucha experiencia y con un gran cuerpo técnico. Tenemos mucha ilusión de quedarnos con el banderín. A partir de esta fecha no podemos aflojar”, dijo el siniestro.

En la rotación de Venezuela. Omar Vizquel declaró a Meridiano que Eduardo Rodríguez será parte de la rotación de Venezuela en el próximo Clásico Mundial de beisbol, algo que llena de orgullo y responsabilidad el valenciano.

“Cuando he jugado contra Detroit he tenido la oportunidad de hablar con Omar y me ha dicho que confía en mi trabajo. Que seré uno de sus abridores para el próximo torneo. Eso me da mucho orgullo. Me da mucha ilusión para seguir trabajando igual”.

Quiere subirse a la nave. Para llegar a tono al Clásico, E-Rod planea hacer una escala en Magallanes, pero todo dependerá de cuando termine su labor con Medias Rojas. “Me gustaría lanzar con Magallanes. He hablado con Félix Hernández, Martín Pérez, y el “Gocho” (Johan Santana), y todos me han dicho que quieren jugar en Venezuela. No pienso perderme eso, pero dependerá de cuando termine de lanzar con Boston y si me dan o no permiso”, aclaró Rodríguez quien aún no ha debutado en la LVBP.

Tras 12 días sin aperturas, E-Rod se encuentra listo para enfrentar en la jornada de hoy a los Reales de Kansas City, rival contra el que nunca ha perdido en dos salidas y ante el que tiene efectividad de 2.19.

“Ellos son un equipo bastante fuerte. Pero mi idea es atacar la zona de strike, es lo que he hecho este año y me ha ido bien. Mi salida será normal no habrá ningún tipo de restricciones, estoy seguro de que todo saldrá bien”, cerró el dueño del número 52 dentro de los Medias Rojas de Boston.