Pablo Sandoval ya está en el terreno de juego rehabilitándose

Pablo Sandoval ya se encuentra realizando ejercicios a la defensiva como parte del programa de recuperación que tiene el venezolano para superar una cirugía en el hombro izquierdo.

“Me siento mucho mejor. No he vuelto a la normalidad, pero me siento mucho mejor. Estoy contento de estar aquí con mis compañeros. Feliz de comenzar a trabajar”, declaró el criollo a la prensa norteamericana. El “Panda” se integró a sus compañeros de los Medias Rojas de Boston el miércoles y realizó tiros a la segunda base y a la inicial con total normalidad.

E-Rod está listo. El serpentinero venezolano de los Medias Rojas de Boston Eduardo Rodríguez declaró estar recuperado de sus molestias en el bíceps femoral y estará disponible para abrir el juego del domingo ante los Reales de Kansas City. El zurdo realizó ayer una sesión de bullpen sitiéndose muy bien.

Parra asume como un reto nueva posición. El criollo de los Rockies de Colorado Gerardo Parra jugó como inicialista ante los Cerveceros de Milwaukee y siente que es un nuevo reto: “Estoy contento por este nuevo reto y por esta nueva etapa en mi vida en la que me estoy abriendo puertas. Solo estoy jugando porque el primera base Mark Reynolds está lesionado, y también, como vengo de una lesión, estoy tratando de jugar poco a poco. Por lo que estoy feliz de mantenerme jugando día a día”.

