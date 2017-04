Venezolanos se coronan en beisbol de El Salvador

beisbol del caribe

El Salvador || Los jugadores venezolanos Francisco Chaparro y Wilmer Alvarado acapararon los mayores honores en la XXII Liga Nacional de Béisbol de El Salvador, al ser designados como los Jugadores Más Valiosos, el primero de la serie final y el segundo de la temporada regular, en el torneo en el que los Gigantes de Didelco registró una remontada histórica luego de estar abajo en la serie 1-3 para obtener su octava corona y la segunda de forma consecutiva.

Los llamados “puro hierro” revalidaron su título al vencer a las Águilas de la Universidad Tecnológica (Utec), gracias a la actuación de sus cuatro jugadores extranjeros, todos venezolanos. El lanzador derecho nativo de El Tigres, Francisco Chaparro, se erigió como el pelotero más destacado del careo decisivo al registrar las tres victorias con la que su equipo remontó y se llevó el campeonato.

En cinco apariciones (una apertura), el espigado serpentinero dejó minúscula efectividad de 0.34 en 26.2 innings lanzados, en las que dejó récord de 3-1, con tan solo un carrera limpia permitida, 20 imparables, así como 37 ponches propinados y solo nueve pasaportes regalados.

“Primero que todo debo darle gracias a Dios por este premio (JMV) y por el título alcanzado, así como al mánager Arnoldo Poveda por depositar su confianza en mí para darme la bola en los momentos de más apremio. Además, el trabajo que realicé con mi receptor Wilfredo Petit (también venezolano) fue clave para poder dominar a toletería de la Utec, ellos tienen muy buenos bateadores”, comentó Chaparro.

“Lo importante fue siempre colocar el primer envío en strike y sacar el primer out para no complicar los innings. Además, mis compañeros me ayudaron mucho con una buena defensa”, agregó el lanzador de 22 años que en su única apertura de la serie toleró solo un hit en 8.1 tramos de labor.

Los otros tres criollos de Didelco también aportaron lo suyo para moldear el campeonato. El zurdo de Cabimas Jesús Reyes tuvo cinco apariciones, tres de ellas como iniciador, dejando récord de 1-1, con efectividad de 2.45 en 22 episodios, con seis limpias admitidas y 21 imparables tolerados, así como 28 ponches y cinco pasaportes regalados.

Por su parte, el antesalista oriental Edgar Bruzual tuvo una serie final explosiva con el bate al dejar promedio ofensivo de .464 (el mejor de su equipo), producto de 13 hits conectados en 28 turnos, con 10 carreras anotadas, cuatro triples, un cuadrangular y par de remolcadas. Finalmente, el receptor carabobeño Wilfredo Petit, no se quedó atrás al ligar para .409, con ocho anotadas y nueve incogibles conectados en 22 turnos. Sumó par de dobles y dos cuadrangulares, así como registró siete remolques. Su bate fue el más temido la serie al punto de recibir 10 boletos, tres de ellos de forma intencional en el séptimo juego.

