Hassan Pena: "Estoy orgulloso y contento de poder representar a Venezuela"

Daniel Martínez Pérez / @DanielMartPerez

Las Águilas del Zulia se preparan con todo para disputar la Serie del Caribe y una de las piezas claves para lograr grandes cosas será sin duda alguna el lanzador cubano Hassan Pena, quien vivirá su tercera experiencia en el certamen defendiendo a la pelota criolla, ya que en anteriores ocasiones jugó el clásico caribeño con Magallanes y Caribes.

Pena se muestra entusiasmado por la oportunidad que se le presenta en este inicio de año. “Estoy muy orgulloso y contento de poder representar a Venezuela porque es un país que me ha apoyado en toda mi carrera. Primero fui a Margarita, luego a Puerto Rico con Caribes y esta sería mi tercera vez. No siento diferencia, ya que siempre me enfoco en que voy por Venezuela”, dijo para el portal web de la LVBP.

En el clásico caribeño, el relevista tendrá la posibilidad de enfrentarse a una novena de su natal Cuba. “Me gustaría volver enfrentarme a ellos. Quiero medir mi nivel con el que tiene Cuba ahora”, dijo.

Pena tiene claro que debe estar atento al momento que le toque pararse en la lomita. “He hablado con Lipso y lo que me ha pedido es que esté listo para lanzar en un octavo o noveno inning, ya que todavía no sabemos bien el plan. Voy a estar listo para cuando me necesite y ayudar a mi equipo”, agregó el lanzador cubano.

Por último, el relevista destacó que ya ha superado las molestias que lo aquejaron hace algunos días y está listo para lanzar. “Tuve algunas molestias en unos músculos pequeños del brazo durante la final, pero ya me siento mejor. Estos días de descanso me han venido muy bien. He estado entrenando y creo que voy a estar al 100% en la Serie del Caribe”.