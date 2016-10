Arcenio León se llevó el galardón del Relevista del Año en México

beisbol del caribe

Arcenio León fue nombrado como Relevista del Año 2016 de la Liga Mexicana de Beisbol, luego de que la prensa especializada lo escogiera a través de una votación. El derecho actuó como cerrador de los Acereros de Monclova.

El marabino terminó la zafra con récord de 5-4 y una efectividad de 3.30. Actuó en 60 juegos, en los cuales tuvo 42 oportunidades de salvamento y contabilizó 36, convirtiéndose en el líder del departamento. Además, trabajó por un espacio de 62.2 innings en los que recibió 55 imparables, permitió 24 anotaciones, dio 21 pasaportes y ponchó a 53 contrarios.

León, con los 36 salvamentos implantó un récord en la franquicia y una marca para venezolanos en la reunión azteca. El anterior registro lo compartían Víctor Moreno (2013) y Pedro Rodríguez (2014), con 33.

Desde 1973, el marabino es apenas el quinto relevista que consigue al menos 36 salvados y el tercer extranjero que lo logra. Antes lo hizo el boricua Miguel Alicea (39 en 1994) y el panameño Santos Hernández (36 en 2000).

Los otros dos, Luis Ignacio Ayala (1999) y Juan José López (2001), ostentan el récord absoluto con 41. Los criollos predecesores fueron José Solarte (1998), Luis Ramírez (2010), Víctor Moreno (2013) y Pedro Rodríguez (2014).

El taponero, de 29 años de edad, logró una cadena de 13 salvados, en la misma cantidad de encuentros, en un período que inició el 14 de abril y cerró el 7 de mayo, cuando bajó el telón ante los Vaqueros Laguna.

Antes de ser contratado por Monclova, León no tenía experiencia como cerrador a tiempo completo, pero se convirtió en pieza clave para que su equipo no solo asegurara un cupo en los playoffs como segundo en la Zona Norte, si no para que compilara registro de 69-43, el mejor desde la campaña de 2008.

León es reserva de las Águilas del Zulia en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. /Prensa LVBP