Álex Ramírez clasificó a su equipo a la postemporada de Japón

Álex Ramírez, quien actualmente dirige al Yokohama DeNA BayStars, logró una hazaña inédita para su equipo este lunes. La novena comandada por el venezolano llegó por primera vez en su historia a la postemporada del Nippon Professional Baseball, al vencer 3-1 a Hiroshima Carps, lo que le aseguró el tercer peldaño de la Liga Central.

El venezolano José Celestino López guió el triunfo con un cuadrangular y ahora suma 30 vuelacercas en la actual campaña.

“Quiero darle las gracias a Dios por todo lo que he hecho ahora. Clasificar en mi primer año como manager es algo por lo que me siento muy contento y satisfecho, porque en realidad, al principio de la temporada, no nos fue muy bien y mucha gente no pensaba que nosotros íbamos a clasificar”, comentó Ramírez, según un reporte de Cárdenas Sport Media.

La novena marcha con registro de 67-69-3 en la ronda regular, a 2,5 juegos de diferencia de su rival más cercano, Yomiuri Tokyo Giants, por lo que el próximo 8 de octubre iniciará la Serie del Clímax, en el Domo de Tokio. El ganador de esta serie, el mejor de tres, disputará la segunda ronda con el campeón, Hiroshima, y buscará el boleto a la Serie de Japón.

“La clave fundamental fue el pitcheo. Este año tuvimos a buenos lanzadores jóvenes. Los muchachos fueron bien competitivos, se mantuvieron en buenas condiciones durante todo el año, con pocas lesiones. Apenas a dos tuvimos que sacarlos del roster, pero fue por poco tiempo. Los relevistas, el cerrador y el set up, y los pitchers que lanzaron en posiciones ganadoras y eso nos ayudó mucho. En el bateo estuvimos consistentes, pero cuando tienes un buen pitcheo es fundamental”, fue el balance de Ramírez sobre su campaña.

De igual forma, el ex jardinero, que en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se retiró con el equipo Águilas del Zulia, analizó el desempeño de sus coterráneos dentro de la nómina de Yokohama.

“Gracias a Dios tuvimos un gran apoyo de nuestros compatriotas José Celestino López y Guillermo Moscoso. Moscoso, al principio, le fue muy bien. Después pasó un tiempo en Ligas Menores, pero regresó al equipo y pudo ganar la última salida. Celestino López tuvo una temporada maravillosa y fue un pelotero que nos ayudó mucho en la hora chiquita. Él fue la clave del equipo, y por eso estamos en la clasificación, porque cuando al cuarto bate del equipo (Yoshitomo Tsutsugo) no le lanzaban, López fue ese pelotero que dio la cara por nosotros. Me siento bien contento y orgulloso de tenerlos en mi equipo y Dios quiera sigan así y puedan mantener su carrera aquí en Japón”, dijo Ramírez.

“La serie ante los Tokyo Giants va a ser una muy buena. Pienso que el pitcheo que tenemos será bien competitivo y puede aguantar la batería de los Giants. Pienso que si podemos llegar en el segundo lugar, puesto del cual estamos a dos juegos y medio, y con cuatro por disputar, sería mejor para nosotros, porque en la casa les jugamos mejor. Ellos tienen un equipo muy competitivo y pienso que va a ser una pelea y una serie muy buena”, abundó el estratega, quien se convirtió en el primer latino en ocupar este cargo en el circuito del Sol Naciente. /Prensa LVBP