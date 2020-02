Rinden homenaje a Kobe Bryant en partido de los Lakers (Video)

NBA

Los Angeles Lakers rindieron homenaje en su estadio a Kobe Bryant minutos antes del encuentro que disputaron frente a Portland Trail Blazers. El Staples Center estuvo repleto en sus asientos de los dorsales 8 y 24, los cuales fueron usados por la leyenda de la NBA, quien falleció en un accidente de helicóptero.

Lebron James, pronunció unas palabras en honor a Bryant. “Hoy estamos aquí para celebrar al niño que llegó a los 18 años, se retiró a los 38 y en los últimos tres años se convirtió probablemente en el mejor papá que hemos visto", aseguró. Al tiempo que no pudo contener el llanto al pronunciar estas palabras.

Cabe destacar que para el compromiso, Los Lakers agotaron la posesión de 24 segundos y los Trail Blazers agotaron la de 8 segundos en honor a "la Mamba Negra" al inicio del juego.

Para los miles de angelinos y seguidores acérrimos de Kobe Bryant, la leyenda de uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA será "inmortal" en el que fue su templo durante 20 temporadas: el Staples Center, la cancha de Los Ángeles Lakers.



"Nos duele a todos; aunque no seamos parte de su familia. Pero lo llevamos en el corazón. (...) Este hombre ya inmortalizó", señaló en unas declaraciones Mauricio Ayala, un fan que asegura haber visto "la mayor parte" de los más de 33.000 puntos de Bryant.



A escasos metros de Ayala, una pareja de unos sesenta años de edad se enfunda en un abrazo que dura cerca de un minuto, mientras otros seguidores contemplan en silencio la emotiva escena.



Todo ocurre en una de las entradas del estadio de los Lakers, minutos antes de que empiece el primer partido del equipo tras la muerte de uno de los emblemas de la franquicia.



Algunos piden que el pabellón pase ya a llamarse de manera oficial "Kobe Bryant Center", o algún nombre por el estilo que homenajee al importante jugador de la franquicia, fallecido el pasado domingo en un fatal accidente de helicóptero junto a una de sus hijas, Gianna, y otras siete personas.



La pequeña 'Gigi', de hecho, también es protagonista en camisetas, dedicatorias, fotografías y hasta en los paneles que han instalado los Lakers en los aledaños del estadio antes del encuentro contra los Blazers de Portland.



El silencio de la zona de "culto" a Bryant se rompe cada ciertos minutos cuando algunos seguidores entonan "¡Kobe, Kobe!", o algún cántico en su recuerdo.



"Es una pérdida muy grande, algo que no se podrá olvidar. Siendo de aquí, un fan de los Lakers... No lo puedo explicar con palabras", dice visiblemente dolido Daniel García, que va acompañado de su mujer y sus hijos, todos vestidos con la indumentaria oficial del equipo.



A medida que se acerca el inicio del partido, la marea dorada y púrpura, los colores de los Lakers, se hace cada vez más grande en la esquina de las calles Figueroa y Chick Hearn.



Predominan, con gran diferencia, los dorsales 8 y 24, números que usó Bryant en su dilatada carrera en el equipo de la ciudad que lo acogió como un hijo más, a pesar de que él nació hace 41 años en Filadelfia, al otro extremo de EEUU.

Polémicas aparte, la inmensa mayoría de Los Ángeles parece perdonar a Kobe Bryant su delito sexual y lo ensalza como un "Dios" del baloncesto y de la NBA que será "inmortal" en el Staples Center.//EFE