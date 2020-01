Posponen el partido entre Clippers y Los Lakers

Redacción Meridiano

Finalmente, no se dará el derbi de Los Angeles (Lakers y Clippers) este martes, 28 de enero, luego que la NBA emitiera un comunicado donde daba oficial la suspensión del duelo, que estaba programado para disputarse en el Staples Center.

La NBA tomó la decisión por respeto a la institución de los Lakers, que se encuentra de luto por la muerte de uno de los exjugadores más emblemáticos de la franquicia, Kobe Bryant, quien sufrió un accidente de helicóptero este domingo.

Dicha organización aún no ha confirmado cuando se jugará este compromiso.

