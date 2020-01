Williamson brilla en su debut

NBA

La promesa de la NBA, Zion Williamson, hizo su esperado debut ante Los San Antonio Spurs donde tomó las riendas del equipo en la parte final del encuentro y apareció cuando su equipo más lo necesitaba, aportando 22 puntos, 17 de ellos en el último cuarto, cuatro asistencias y siete rebotes en solo 18 minutos en canchas.

Los Pelicans perdieron de local ante Los Spurs 117-121, sin embargo recuperaron al novato Williamson que, a pesar estar tres meses alejado de las canchas por una lesión en la rodilla derecha, debutó de la manera esperada, mostrando buena forma, protagonismo, garra y el talento que lo llevó a ser el elegido en la primera posición del Draft de la NBA de 2019.

Zion tuvo minutos muy limitados por estar regresando de una rehabilitación de cirugía artroscópica, pero aun así en el cuarto periodo demostró una explosión de talento impresionante acercando mucho a su equipo a la victoria.

El entrenador, Alvin Gentry, afirmó que Williamson pidió seguir jugando: "Puedo ganar este partido, déjame en cancha". A pesar del apetito y garra del jugador no se le permitió seguir en el encuentro porque los médicos le aconsejaron que lo sacaran para no forzar la recuperación, a lo que Gendry le respondió al jugador: "Aprecio que te ofrezcas, hijo, y yo también quiero ganar, pero toma asiento al lado mío".

Zion fue sustituido cuando había encontrado su mejor versión, haciendo que el equipo recibiera fuertes críticas porque esto pudo haber significado que el partido hubiera terminado de otra forma.

En la conferencia de prensa el jugador declaró: "Yo, personalmente, no quiero ninguna restricción. Así que no sé bien qué responder. Sí sé que tengo que escuchar, porque no soy ni entrenador ni doctor, y ya está. Pero tengo sólo 19 años y en ese momento no pienso en la longevidad sino en ganar el partido. Ha sido un poco duro de vivir".

El próximo compromiso de Los Pelicans es en la madrugada del viernes, ya Williamson demostró lo que es capaz de hacer y se espera que siga deslumbrando con su juego. Ahora solo hay que ver hasta cuando tendrá restrcción de minutos.