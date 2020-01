John Wall muestra mejoría en entrenamientos tras cirugía

NBA

Martes 21| 10:46 pm





Redacción Meridiano

El base de Whashington Wizard, John Wall, se encuentra más cerca de volver a las canchas al verse una leve mejoría en su recuperación, sin embargo, podría pasar tiempo antes de que regrese al terreno de juego de forma oficial.

En un principio, no se contaba con que Wall pudiera disputar ningún partido de la presente temporada 2019-2020. De momento no es que haya indicaciones de que pueda ser así, pero sí que el base de los Wizards sigue quemando etapas en sus proceso de recuperación, según lo manifestado por el periodista Fred Katz de The Athletic.

Wall ha podido completar sus primeras sesiones de cuatro contra cuatro desde que se está sometiendo a la rehabilitación de una rotura del tendón de Aquiles. Lleva ya algunos días dejándose ver en los entrenamientos de los Wizards, realizando algunos ejercicios, por eso la expectación sobre un posible regreso ha crecido de manera moderada.