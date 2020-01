Andre Drummond tiene nuevo pretendiente

NBA

Sábado 11| 9:55 pm





Redacción Meridiano

Los New York Knicks han mostrado su interés en Andre Drummond, según información del periodista Shams Charania del medio The Athletic. Aunque todavía no han pactado una reunión formal, los Pistons, que buscan la reconstrucción, querrían a cambio jóvenes jugadores y futuras rondas del Draft.

Drummond podría cambiar de aires en el presente mercado invernal tras ocho temporadas vistiendo la camiseta de los Pistons. Actualmente estpa percibiendo un salario de 27 millones de dólares y para el próximo año tiene en su haber una opción por valor de 28,75 millones que seguramente rechazará para negociar un nuevo compromiso a largo plazo.

En la presente temporada 2019-2020 tiene un promedio de 17,8 puntos, 16,2 rebotes, 2,6 asistencias, 2 tapones y 2,1 robos en 34, 2 minutos de juego. A pesar del intéres, los Knicks no están muy dispuestos a desprenderse de ninguna de sus siete primera rondas con relación al Draft.