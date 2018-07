Baloncesto 3X3 venezolano, suspendido por dos años tras sanción de Fiba

Baloncesto Venezolano

Viernes 20| 5:00 pm





EFE

La Federación Internacional de Baloncesto (Fiba) sancionó a Venezuela con una suspensión de dos años en torneos 3x3 por no asistir al mundial de la categoría celebrado este año en Filipinas.



A través de una carta dirigida al presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), Bruno D' Addezio, y que se hizo pública hoy, la Fiba asegura que aunque en su momento la FVB alegó que "procesos de transición administrativa" impedían la asistencia al torneo, "ese tipo de explicación no puede justificar la falta".



Igualmente, detalla que mientras la FVB forme parte de la Fiba debe respetar sus regulaciones y que ese mandato no puede verse afectado por "una nueva administración" de la federación nacional y recuerda que "de hecho, otro equipo venezolano participó sin problemas en otro torneo internacional apenas una semana antes (Odesur) sin problemas".



El castigo tendrá vigencia desde el 31 de octubre de 2018 hasta el 30 de octubre de 2020 y además obliga a Venezuela a cancelar una multa por 10.000 francos suizos (10.079 dólares).



Pese a la sanción, Venezuela podrá participar en el torneo 3x3 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.



Tampoco se verá afectada la participación venezolana en los Juegos Olímpicos de la Juventud, del 6 al 18 de octubre en Buenos Aires, ni en las ventanas clasificatorias al Mundial China 2019.



En abril de este año la FVB eligió una nueva directiva, encabezada por D' Addezio, que no era reconocida por la anterior que presidía Carmelo Cortez desde 1993, lo que generó controversia ante el ente rector del baloncesto, que en junio otorgó un reconocimiento provisional de un año a la actual directiva.