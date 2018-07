Venezuela no irá al Suramericano U21

Baloncesto Venezolano

Martes 3| 12:43 pm





Fransheska Hidalgo | @sheskahidalgo

La delegación venezolana de baloncesto no participará en el Suramericano U21 a disputarse el presente mes de julio en Jujuy y Salta, Argentina.

Así lo informó la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) a través de un comunicado en el que explica que la selección menor no podrá asistir a dicho torneo debido a que no se confirmó su participación el pasado mes de mayo, en consecuencia de que la anterior junta directiva no dio respuesta al respecto.

Tras pocos días de recibir el aval por parte del máximo organismo FIBA, la nueva junta explicó que se realizaron incontables esfuerzos para lograr que el combinado tricolor hiciera vida en el torneo, sin embargo, no se logró lo cometido.

La FVB expresó que estarán trabajando fuertemente en el nuevo modelo, el cual tiene como bastión fundamental el desarrollo del baloncesto venezolano y sus categorías menores.