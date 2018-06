La Vinotinto de las alturas inicia su preparación

Baloncesto Venezolano

Martes 26| 2:06 pm





Fransheska Hidalgo | @sheskahidalgo

A tan solo tres días para que la selección nacional de baloncesto se enfrente a Brasil en la tercera ventana clasificatoria rumbo al Mundial FIBA China 2019, la Vinotinto de las alturas realizó su primer entrenamiento en el Gimnasio José Beracasa del Parque Naciones Unidas la mañana de este martes.

El combinado tricolor llevó a cabo la primera práctica de cara al encuentro ante el equipo carioca, a disputarse el próximo viernes en el gimnasio José Joaquín “Papá” Carrillo de Sebucán, mejor conocido como Parque Miranda.

Los convocados ejecutaron ejercicios de velocidad así como un enfrentamiento para medir las destrezas de cada uno.

Fernando Duró, director técnico de la selección, expresó tener muchas expectativas con respecto al partido que decidirá el liderato del grupo B. “Tenemos muchas probabilidades para el juego y poco tiempo, estamos ajustando más que todo la parte mental, la concentración. Podemos llegar a hacer un buen partido, el cual es tan importante para el arrastre de la segunda fase”, declaró.

Con respecto al tan esperando debut de la gran promesa del baloncesto venezolano, Michael Carrera, el alero de 25 años afirmó sentirse muy ansioso por vestir la camiseta de la selección por primera vez.

“Me siento de maravilla al jugar con esos basquetbolistas que vi desde pequeño; ahora compartir la cancha con ellos para mí es un gran honor. Aunque no me siento al 100% me tomaré estos tres días para llegar al nivel que quiero alcanzar”, especificó Carrera.

También resaltan en esta convocatoria jugadores que podrán hacer su primera aparición con el combinado criollo, como es el caso de José Materán, Eliezer Montaño y Adrián Espinoza.

Venezuela ocupa el segundo lugar de la tabla clasificatoria del grupo B con cuatro victorias y una sola derrota, solo superada por la selección brasileña que posee cuatro triunfos y ningún revés.