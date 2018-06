Listos los cruces de la postemporada en la Liga Profesional de Baloncesto

Baloncesto Venezolano

Rowerth Goncalves

Todo está listo para la postemporada de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB) que iniciará el próximo 6 de julio. Guaros de Lara y Panteras de Miranda aseguraron el primer lugar de la Conferencia Occidental y Oriental, respectivamente, mientras que Gaiteros del Zulia y Marinos de Anzoátegui fueron los equipos que quedaron eliminados.

Los cruces de la postemporada de la LPB se determinarán por llaves. La llave 1 está compuesta por Guaros de Lara quien enfrentará al cuarto de la Oriental, Guaiqueríes de Margarita.

El conjunto insular cambió de entrenador tras despedir a Pepe Álvarez y colocar a la leyenda del baloncesto venezolano Luis Sosa. Además esperan sumar un alero y un pívot para los playoffs.

Por su parte el conjunto larense que terminó con marca récord en ganados y perdidos en ronda regular mantendrá el núcleo de jugadores que los llevó al campeonato la zafra pasada y esta vez esperan reeditar el título.

La segunda llave la protagonizarán Trotamundos de Carabobo y Bucaneros de La Guaira. El Expreso Azul parte como favorito ante el elenco corsario. Los centrales esperan el regreso de Jerai Grant y buscarán sumar un nuevo importado a sus filas, mientras que Bucaneros con sus jóvenes saldrá a dar la sorpresa.

Panteras de Miranda, que vuelven a una postemporada tras 13 años de sequía y Toros de Aragua protagonizan la tercera llave.

La divisa mirandina parte con ligero favoritismo sobre los astados por el cierre de campaña que tuvo. Pero los aragüeños sumaron al estadounidense Isaiah Swann, quien otrora estuvo con Marinos de Anzoátegui. Además esperan contar con el dominicano nacionalizado venezolano, Kelvin Peña.

Por su parte los felinos esperan finiquitar todo con el base criollo Carlos Cedeño y también contar con un jugador de las posiciones 4 y 5 que pueda ayudar en defensa al equipo.

En la cuarta llave, la más pareja en el papel, rivalizarán Gigantes de Guayana y Cocodrilos de Caracas. El equipo bolivarense sumó a Jesús Centeno y Juan Herrera para esta etapa. Los colosos del sur también estrenarán técnico, el argentino Álvaro Castiñeira.

Del lado capitalino esperan contar con el regreso de César García, quien se recupera de una lesión en su pantorrilla y José Rodríguez, que estuvo fuera por toda la ronda regular debido a una infección.

Para la ronda semifinal se enfrentará los ganadores de las llaves 1 (Guaros vs. Guaiqueríes) y 4 (Gigantes vs. Cocodrilos), y los vencedores entre la 2 (Trotamundos vs. Bucaneros) y 3 (Panteras vs. Toros).

De haber un séptimo juego en la final de la LPB la temporada culminaría entre el 6 y 8 de agosto.