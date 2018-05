FVB rechaza sabotaje de Cortez y su grupo de cara a los ODESUR

Baloncesto Venezolano

Prensa FVB

La Junta Directiva de la Federación Venezolana de Baloncesto, presidida por el sr. Bruno D’ Addezio, y además avalada por el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Venezolano, rechaza de forma categórica, la intención de Carmelo Cortez y su grupo, de entorpecer la participación de la selección de baloncesto de Venezuela, en los Juegos ODESUR, a celebrarse en Cochabamba, Bolivia, desde el 26 de mayo, al 10 de junio del presente año.



Es importante destacar, que el pasado 23 de mayo de 2018, Carmelo Cortez y su grupo, a través de un comunicado publicado en la secuestrada web de la FVB, expresó la decisión de no asistir a Cochabamba “debido a que MINDEPORTE no cumplió con su obligación y compromiso de facilitar una preparación adecuada para el equipo” dejando una clara intención de boicotear la participación de nuestros atletas en estos importantes juegos.



Desde la Junta Directiva de la FVB, conjuntamente con el COV, queremos expresar que nuestra selección venezolana de baloncesto si va a participar en los Juegos ODESUR 2018, y que a pesar de las dificultades y la cercanía del evento, haremos un esfuerzo mancomunado en pro del equipo y del baloncesto en nuestro país y desde ya estamos afinando detalles para que los jugadores tengan todas las comodidades y requerimientos de cara a este importante evento.



Sepa Carmelo Cortez y todo el grupo colaborador de este boicot contra el baloncesto venezolano, que en las próximas horas estaremos elaborando un informe que haremos llegar a FIBA a los fines de que se apertura el procedimiento disciplinario correspondiente; así dejar sentado que no toleraremos más abuso de autoridad en el baloncesto nacional.



Por último, queremos dejar claro que dentro del proyecto de la nueva junta directiva de la Federación Venezolana de Baloncesto, prevalecen los valores de la inclusión y el respeto. Jamás pondremos ambiciones personalistas, por encima del espíritu deportivo.