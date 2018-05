Spencer: "Sé que ésta es una franquicia que trata de ganarlo todo"

Baloncesto Venezolano

Miércoles 16| 4:49 pm





Skylar Spencer sostuvo su primer entrenamiento con Guaros de Lara, en lo que fue el trabajo matutino de este miércoles, con miras a la próxima serie del equipo versus Cocodrilos de Caracas, el próximo 23 y 24 de mayo, en el gimnasio José Beracasa del Parque Naciones Unidas (PNU).

“He estado en buenos equipos y de Guaros me han hablado muy bien. Estoy emocionado por estar aquí, ellos fueron campeones el año pasado y debo ayudarlos a ganar todo nuevamente”, expresó tras la práctica, Spencer.

El pívot de 23 años y 2.08 de estatura, viene a reforzar la pintura del equipo y junto con Mario Litlle, son la dupla foránea del equipo en este torneo. “Sé que Guaros tiene grandes expectativas y vengo a ayudarlos a cumplirlas”, esbozó.

Guaros es el campeón defensor del circuito y comenzó con barrida versus Toros de Aragua, sus aspiraciones a revalidar el cetro. En 2017 coronaron un año de ensueño, en el que llegaron a las finales de todos los torneos en los que participaron y alzaron el título en cuatro de cinco campeonatos, incluidos dos internacionales (campeón LPB, campeón LNB, campeón Liga de Las Américas y campeón Liga Sudamericana).

“Sé que este equipo gana, sé que aquí estuvo jugando Nate Robinson y que ésta es una franquicia en la que se trata de ganarlo todo”, rememoró el estadounidense dejando ver que ha seguido los pasos del equipo.

Spencer arribó a la ciudad de Barquisimeto este martes y el mismo miércoles se reportó a las órdenes del coach Fernando Duró. Si bien aún no ha entablado mucha interacción con sus nuevos compañeros, se llevó una grata impresión tras la jornada de trabajo matutino.

“No he podido conversar aún con alguno de los jugadores, pero por lo que he visto en esta práctica, pude darme cuenta de que me gusta el estilo de juego, intentaré seguirlo y adaptarme rápidamente a ellos”, cerró el pívot.

El debut oficial en la LPB para Spencer será el próximo 23 de mayo en el PNU, cuando los larenses sostengas su primera gira del año. Cocodrilos ya cuenta con su trío de importados integrado por los norteamericanos Carl Elliott Jr., Anthony Mitchell y Wendell McKines. /Prensa Guaros de Lara