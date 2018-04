Sifontes: "He trabajado mucho para lo que viene, siento que es mi año"

Baloncesto Venezolano

Lunes 23| 4:40 pm





El escolta Yohanner Sifontes, después de hacer su debut con el seleccionado nacional de mayores, tras formar parte del 12 que afrontó la segunda ventana clasificatoria al Mundial de China 2019, se siente en un gran momento, lleno de confianza y presto a seguir trabajando para no sólo mantenerse, sino continuar creciendo dentro de la disciplina, ahora con el reto de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB) en puerta.

“Ya tenemos alrededor de 8 meses trabajando sin parar y el inicio de la Liga es lo que tanto esperábamos. Personalmente me siento muy bien, he trabajado mucho para lo que viene, siento que este es mi año, el año en que dejo de ser el jugador 11, 12 y en cambio puedo ser el jugador 7, 8 dentro del equipo para ver minutos aceptables en cada encuentro, para ayudar en lo que toque”, expresó el caraqueño.

Sifontes logró este año su debut con la camiseta nacional, al uniformarse el pasado 22 de febrero frente a Chile. No sólo ingresó al 12 del coach Fernando Duró, sino que además, se estrenó con el tricolor venezolano partiendo desde el quinteto abridor. Vaya debut al ser de los iniciales junto con sus compañeros de equipo en Guaros de Lara, Heissler Guillent, José Vargas, Néstor Colmenares y Gregory Echenique.

“Yo me estaba preparado para cualquier cosa, pero abrir un partido o jugar partidos tan importantes no lo veía tan pronto. El coach me dio la responsabilidad y gracias a Dios me fue bien y eso mismo quiero trasladarlo a la LPB con Guaros, continuar con un gran nivel sea cual sea el torneo que esté jugando, manteniendome en lo alto, haciendo hincapié en ser un jugador estable”, confesó el escolta.

Al consultarle cómo se sientió al estar en medio de la cancha en un encuentro de envergadura camino al mundial de la disciplina, entre otros cuatro jugadores que si bien son bastante conocidos por él, dentro del elenco nacional tienen un gran peso y ni hablar de experiencia. Refirió que fue el premio a su constancia.

“Fue increíble. Para mí la cereza en el pastel. Ellos me decían (sus compañeros) a ti nadie te ha regalado nada, esto lo vienes trabajando desde que llegaste, trabajando duro. Apenas tengo 22 años y el trabajo constante es el que me ha llevado a trascender en el baloncesto. Mi mentalidad ya no es la de un novato, pese a mi edad, por eso agradezco mucho a Dios por estar en una cancha con jugadores como los que tengo aquí en Guaros, no tanto por los nombres, sino por lo que son como persona, por lo que ayudan a uno, porque son verdaderos compañeros que quieren no sólo que mejore, sino incluso que sea mejor que ellos”, puntualizó Sifontes.

El oriundo de Kennedy le atribuye su buen momento al trabajo y, eso lo respalda el hecho de verlo en cada entrenamiento del equipo crepuscular, como uno de los primeros jugadores que sale a la cancha a lanzar balones y, de los últimos en retirarse al camerino por más extenuante que haya sido el entrenamiento del día. Trabajo extra, le llaman.

“Trabajar más de lo que ya venía trabajabando me ha dado frutos. Además, influye mucho la confianza que transmite el coach Fernando Duró, de verdad es increíble. Saber que al igual que confía en Heissler, en el “Grillo”, también confía en mí, es un plus. Sin restricciones, saber que no porque boté una pelota, ya no voy a jugar más, pues no, él sabe que nos podemos equivocar porque es parte del juego y que seguiremos teniendo su confianza”, analizó.

Sifontes ha encntrado en todos sus comapñaeros de equipo, grandes aliados en su desarrollo como jugador. Especialemnete en dos personas. “Heissler (Guilent) y Néstor (Colmenares) son para mi unos mentores, siempre preocupados porque yo siga creciendo en este deporte, ser cada día mejor”, cerró. /Prensa Guaros de Lara