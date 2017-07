FIBA advierte a la FVB de posible suspensión

Baloncesto Venezolano

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), a través de una comunicación, advirtió que la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), está expuesta a una sanción, con riesgo de suspensión, por la violación de sus Estatutos Generales, específicamente el artículo 9.7, que hace referencia a que las federaciones nacionales deben manejar sus asuntos de manera independiente y sin la influencia de terceras partes.



El oficio de FIBA llegó como consecuencia del recurso de amparo que introdujo el abogado y ex jugador José Luis Ramey ante el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital y que luego fue remitido a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



Dicha acción judicial, en violación de los estatutos de la FVB, impidió la realización de la Asamblea General Ordinaria prevista para el 29 de junio, en la ciudad de Cumaná, Sucre, en la que se llevaría a cabo la elección de la Junta Directiva, Consejo Contralor y Consejo de Honor, de la federación, para el período 2017-2021.



Ramey, aunque actuó de forma personal, forma parte del grupo “Somos Baloncesto”, encabezado por el jugador Greivis Vásquez, el entrenador Bruno D’ Addezio, el ex presidente de la Liga Profesional de Baloncesto, Rolando Urdaneta, el director de deportes del estado Miranda, Johnny Fernández y el ex jugador, Armando Becker, quienes aspiran a la presidencia de la FVB.



El grupo “Somos Baloncesto”, también acudió a la justicia ordinaria para impugnar los procesos eleccionarios de las asociaciones de baloncesto de los estados Carabobo y Portuguesa, que son independientes a la elección de la junta directiva de la FVB.



Esta forma de proceder pone en peligro la participación de las selecciones nacionales, equipos, jugadores, árbitros y personal técnico, en eventos internacionales, y atenta contra el normal desarrollo de la disciplina del baloncesto, causando daños irreparables a su imagen e impidiendo, entre otras cosas, la captación de recursos.



A continuación, la traducción de la comunicación de FIBA enviada a la FVB, con fecha del 11 de julio.

Procedimiento judicial iniciado contra FVB



FIBA ha sido informada de que se han iniciado procedimientos contra la Federación Venezolana de Baloncesto (“FVB”). Tenga en cuenta que FIBA está monitoreando de cerca la situación y le pedimos que nos proporcione toda la documentación pertinente, así como cualquier actualización sobre los desarrollos recientes.



Además, aprovechamos esta oportunidad para recordarles las obligaciones de las Federaciones Nacionales Federadas descritas en el artículo 9 de los Estatutos Generales de la FIBA, específicamente el artículo 9.7, que dice:



"Las federaciones nacionales miembros administrarán sus asuntos de manera independiente y sin influencia de terceros, en particular, deberán asegurar que sus funcionarios sean elegidos o nombrados en un proceso democrático por un mandato de cuatro (4) años. Un procedimiento transparente que garantice la completa independencia de la elección de nombramiento”.



En consecuencia, cualquier interferencia indebida-legal, financiera o de otro tipo- viola los Estatutos Generales de la FIBA y podría resultar en sanciones, incluyendo la suspensión, contra la FVB.



En esta etapa, FIBA reconoce a la actual administración (José Carmelo Cortez como Presidente y Martha Aguilar Abreo como Director Gerente) como la que representa legítimamente a FVB.



