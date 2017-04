Saldo positivo de Guaros tras la primera mitad de la temporada

Baloncesto Venezolano

Lunes 17| 6:55 pm





De manera positiva cerró Guaros de Lara, la octava semana de competencia de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB), al triunfar en tres de sus cuatro compromisos, todos ante Gigantes de Guayana, ubicándose en la segunda casilla de la Conferencia Occidental, con registro de 10-8.

Los dirigidos por Jorge Arrieta barrieron a “los colosos del sur” en Puerto Ordaz, y dividieron en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, para adjudicarse la serie por 3-1 ante este rival. “Venimos de obtener un saldo positivo porque sacamos tres victorias por una derrota ante Gigantes. Lo negativo fue el hecho de que después de barrerlos en su casa, permitimos que ellos sacaran un triunfo aquí”, expresó el técnico Jorge Arrieta.

Guaros venció por la mínima diferencia 85-84, en el primero de la serie disputado en el Gimnasio Hermanas González, en noche debut para los estadounidenses Nate Robinson y Andy Panko. El primero guió la ofensiva guara con 22 puntos, escoltado de Luis Bethelmy con 14 unidades. Panko se estrenó con 3 puntos, 3 asistencias y 2 rebotes. Para el segundo encuentro Guaros volvió a celebrar, pero esta vez el triunfo fue más cómodo 92-83, y además significó la escalada a la segunda casilla dela tabla de clasificación.

Cinco de los 10 jugadores que vieron minutos sumaron doble dígito en puntos, y todos anotaron al menos dos tantos. Luis Bethelmy consiguió su primer doble-doble de la temporada, al convertir 11 puntos y tomar 10 rebotes.

Así, Guaros regresaba a Barquisimeto dominando la serie ante este rival por 2-0, con la pauta de volverlos a enfrentar pero esta vez desde el Domo Bolivariano, en serie que estaba programada inicialmente al inicio del campeonato, pero que debió posponerse por problemas logísticos de Gigantes para llegar a la ciudad crepuscular.

De esta manera los larenses siguieron sin dar tregua a los de Francisco “Curro” Segura, al dominarlos por tercera ocasión al hilo esta vez por 101-85, siendo el tercer partido en esta edición 2017 de la LPB, en el que Guaros supera la cifra de los 100 puntos, y adjudicándose de manera matemática la serie particular, a falta –aun- de un compromiso por disputar.

Fue el estreno de Robinson y Panko ante su fanaticada. El base culminó con 19 puntos y causó euforia entre su público, mientras que el alero totalizó 4 unidades, 6 rebotes y 4 asistencias.

El capitán Heissler Guillent, por su parte se anotó en el departamento de doble-dobles, al sumar el primero de esta temporada tras 11 tantos y 12 asistencias. El colectivo convirtió 13 triples y otorgaron 31 asistencias, topes esta campaña.

La nota gris fue la expulsión de Néstor Colmenares por Guaros, mientras que Yorbis Umbría salió por Gigantes, luego de enfrentamiento verbal y debieron cumplir un partido de suspensión (domingo 16-04)

El domingo Guaros saltó al tabloncillo con la meta de la barrida perfecta, pero Gigantes terminó tomando un respiro al conseguir la victoria de la honra, por 80-86, con lo que los larenses cortaron racha de tres victorias, pero sellando la serie a su favor por 3-1.

“No fue nuestro mejor partido, hubo muy poca producción de nuestros dos nuevos refuerzos que ahora son las piernas más frescas que hay en el equipo. Nate (Robinson) por una molestia estomacal no pudo finalizar el partido, Andy (Panko) aún no ha enchufado todavía lo que es el equipo, sumado a que la salida de Néstor (Colmenares) afectó la rotación interna, y obligó a Andy a jugar de 4 y no de 3 como se había practicado. Además la pelota no entró en la segunda parte, fallamos mucho tiros libres, fallamos tiros fáciles y nos costó la victoria”, analizó el estratega.

De esta manera el registro de Guaros se coloca en 10-8, permaneciendo en la segunda casilla de la tabla de clasificación de la Conferencia Occidental, por detrás de Cocodrilos de Caracas (16-4).

Lazar Hayward finalizó como el más productivo, al promediar 16.8 puntos y 6.5 rebotes por partido, números que le valieron para integrar el Quinteto Ideal de la Semana ocho de la LPB, en la posición de escolta, junto con el Jugador de la Sema, Kyle Fuller (Toros de Aragua/piloto), Quinnel Brown (Gigantes/alero), Axiers Sucre (Gigantes/ alapívot) y Al Thornton (Gaiteros/pívot).

Ahora Guaros permanecerá en el Domo Bolivariano, para recibir miércoles y jueves a Guaiqueríes de Margarita, rival al que ya enfrentaron este 2017 sin conseguir triunfo en par de compromisos, celebrados en el gimnasio Ciudad de La Asunción. /Prensa Guaros de Lara