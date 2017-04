Clásico capitalino se jugará jueves y viernes por manifestación

Baloncesto Venezolano

Lunes 17| 1:12 pm





Juan Salvador Muñoz Aponte | @juansalvador11

Este lunes a mediodía, la Liga Profesional de Baloncesto -a través de la Comisión Técnica del circuito- informó que el Clásico Capitalino entre Cocodrilos de Caracas y Panteras de Miranda se jugará jueves 20 y viernes 21 de abril, cuando en principio estaba pautado para el miércoles 19 y jueves 20 del presente mes, pero las manifestaciones políticas en la capital de la República obligaron a mover la serie.

Según el calendario del máximo ente del baloncesto, ese día había jornada completa de cinco desafíos, pero por las movilizaciones de calle que se harán en Caracas, el directorio lo consideró cambiar.

No obstante, el ente confirmó que las otras cuatro series pautadas para miércoles y jueves sí se efectuarán según lo convenido. Los enfrentamientos son: Gaiteros vs Trotamundos, 8:00 pm en Punto Fijo; Guaros vs Guaiqueríes 7:30 pm en Barquisimeto, Marinos vs Gigantes 7:30 pm en Puerto La Cruz, Bucaneros vs Toros 7:30 pm en La Guaira.

Primero se jugará en tabloncillo del José Joaquín "Papá" Carrillo del Parque Miranda, el jueves 20 y el viernes 21 de abril en el gimnasio Don José Beracasa del complejo deportivo Parque Naciones Unidas de El Paraíso, en Caracas.

Serán los dos últimos desafíos de la ronda eliminatoria entre ambos equipos, ya que se enfrentaron en marzo.

El 7 de marzo venció Cocodrilos 80-79 a los felinos (en Parque Miranda) y el 8 de marzo los saurios pasaron la escoba al dejar sin garras a Panteras 85-74 (en el PNU).