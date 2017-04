Antonio Senzatela a superar obstáculo con Rockies

Baloncesto Venezolano

Jueves 6| 12:06 pm





Jesús Ponte | @chuchoponte

Día de graduación para Venezuela en las Grandes Ligas. El bachiller que debutará este jueves en la gran carpa será Antonio Senzatela joven prospecto que ha tenido que sortear obstáculos complicados en corto plazo y que con una extraordinaria actuación en los entrenamientos primaverales logró hacerse un puesto en la rotación de los Rockies de Colorado, lugar que no tiene asegurado y que deberá consolidar en sus primeras salidas.

Senzatela se recuperó para esta campaña de las molestias en el hombro que lo limitaron a lanzar apenas 34.2 innings en 2016, en la sucursal doble A de Rockies de Colorado, luego que entre 2014 y 2015 trabajó un promedio de 149.1 episodios. Su lesión en el hombro hizo pensar que su comprobado talento se podía ver comprometido.

No obstante, el carabobeño dejó esas molestias al someterse a un tratamiento personalizado con la organización que lo dejó como nuevo para esta zafra. Es tanta la confianza que tiene Colorado en Senzatela, que el diestro de 22 años de edad no lanzaba en un encuentro oficial desde el 15 de junio de 2016, y aun así decidieron hacerle una invitación al spring training que no desperdició.

Pero ese no fue el único reto que superó el prospecto oriundo de Valencia que tuvo que afrontar la muerte de su madre a finales de 2016. Los escollos que superó Senzatela el año pasado lo ayudaron a convertirse en un lanzador sin miedo.

“Me gusta su agresividad. La manera que tiene de encarar a los rivales, no le tiene miedo a nada. Es capaz de enfrentarse de tu a tu con cualquier bateador. Confío en él”, destacó el mánager rocoso Bud Black sobre Senzatela, quien se ganó su puesto en la rotación a fuerza de rectas.

La gerencia de Colorado está muy clara del talento de Senzatela, pero también sabe que tendrá que responder a la confianza pues otros prospectos (como su compatriota y amigo Germán Márquez) están tras un puesto en el equipo.

Senzatela tendrá este jueves contra los Cerveceros de Milwaukee en el Miller Park uno de los días más importantes de su vida. Se convertirá en el lanzador criollo número 73 en abrir un juego en las Grandes Ligas y además tiene el compromiso de convencer para permanecer en el cuerpo de abridores de los Rockies. Su carácter demostrado en el corto plazo, será la clave para reafirmar de que está hecho.

E-Rod a escena. Eduardo Rodríguez tendrá este jueves su primera apertura de la campaña contra los Piratas de Pittsburgh equipo al que enfrentará por primera vez en su carrera. El zurdo fue designado como el tercer abridor de los Medias Rojas de Boston, tras las molestias de David Price en su codo izquierdo. El valenciano busca atornillarse en este puesto de la rotación con una gran apertura hoy.