Antetokounmpo: Zion Williamson va a ser una bestia

El griego Giannis Antetokounmpo, último jugador más valorado (MVP) de la NBA, destacó el debut de Zion Williamson, número uno del pasado ‘draft’, la pasada madrugada, en la que sumó 22 puntos 7 rebotes y 3 asistencias asegurando que el estadounidense “va a ser una bestia”.



“No pude verlo porque era tarde aquí (Francia), pero cuando me desperté vi los momentos más destacados y vi que anotó 17 puntos en el cuarto, lo cual es increíble. Estoy muy emocionado por él y muy contento de que haya podido volver a salir y hacer su debut. Obviamente es un chico duro y el único consejo que le daría es que tenga paciencia, que trabaje duro y que se asegure de que está sano" dijo la estrella de los Milwaukee Bucks.



"He visto algunos momentos destacados y ha tenido algunos problemas con su rodilla. Le diría que no se apresurara en el proceso. Él va a ser una bestia, toda la liga sabe que va a ser una bestia, y solo tiene que ir paso a paso, día a día, y estar sano”, declaró el griego en palabras recogidas por NBA Spain.



Antetokounmpo, que se encuentra en París para disputar el partido que enfrentará mañana viernes a sus Milwaukee Bucks con Charlottte Hornets (21:00 horas), valoró el ambiente que rodea al único encuentro de temporada regular que se disputa en Europa como “casi de un partido de las estrellas”.



Además, el griego habló de añadir más tiro exterior a su juego: “No sé si voy a tirar muchos más, claro que si tiró más anotaré más, pero estoy feliz y satisfecho con cómo está siendo. Me gusta tirar de tres, ayuda a mi juego y abre más espacios en la cancha, por lo que si me voy sintiendo cómodo iré tirando más”, aseguró. EFE