Ilyasova: Lo de Doncic es un mensaje a los jóvenes

Baloncesto Internacional

Jueves 23| 2:29 pm





El turco Ersan Ilyasova, que mañana disputará con los Bucks de Milwaukee un partido de la liga regular de la NBA en París contra los Hornets de Charlotte, ensalzó al esloveno Luka Doncic, que consideró un ejemplo para los jóvenes que quieran triunfar en Estados Unidos.



"Ver jugar a Luka es increíble y es un mensaje para todos los jóvenes europeos que quieren comenzar su carrera en la NBA", dijo el turco en declaraciones distribuidas por la NBA.



"Es tremendo, es uno de esos tipos que jamás podrías esperar todo lo que es capaz de hacer. Especialmente cuando ves dominar el juego de esa manera a alguien que viene de Europa como él o Giannis (Antetokounmpo)", agregó.



Ilyasova indicó que la imagen de los europeos ha cambiado en la NBA "gracias a tipos como Dirk Nowitzki, Pau Gasol o Tony Parker que nos abrieron las puertas", lo que permite a los jóvenes "sentir más confianza"



Sobre la decisión de Nikola Mirotic de regresar a Europa, al Barcelona, Ilyasova señaló que lo respeta y le deseó todo lo mejor.



"Hay que respetar su decisión, él ahora tiene la oportunidad de ganar la Euroliga con el Barça y realmente le deseo lo mejor porque es un buen compañero. Le conozco desde hace tiempo y hemos jugado un año juntos, aquí en Milwaukee. Es un gran tipo", dijo.



El turco aseguró que su decisión fue una sorpresa "relativa" porque "si no te sientes del todo a gusto, siempre es una decisión que puedes tomar".



"Depende de tu familia y de si lo tienes suficientemente claro si no estás cómodo", consideró.



En cuanto a Pau Gasol, señaló que "es una persona de la que puedes aprender muchas cosas, con todos los campeonatos que ha ganado".



"Solo poder tener cerca a una persona con su experiencia y haber podido conocerle, es increíble. Además, también es el embajador del Barça en América, ¿no? Es increíble, ha conseguido todo en su carrera", dijo.



"A veces tienes que saber tomar la decisión y dar el paso (de la retirada). Y para un tipo tan competitivo como él seguro que no ha sido nada fácil. Pero las lesiones también son una parte del juego y no es nada fácil tener que soportarlas", indicó. EFE.